Уход за телом после 50: основные правила

Сегодня все большее число женщин задумывается о том, как правильно ухаживать за кожей после 50 лет, чтоб выглядеть молодо и шикарно еще до наступления этого возраста.

И действительно чем раньше, регулярнее и правильнее вы будете ухаживать за собой, тем лучше будут результаты. А значит, вы сможете не только продлить молодость, но и сохранить красоту.

Учитываем изменения

Первое, на что стоит сделать акцент, рассказывая об особенностях ухода за телом после 50 лет, так это гормональные изменения, которые можно отсрочить, но нельзя отменить. И именно из - за них происходят те неблагоприятны процессы, которые влияют на качество кожи, ее упругость, эластичность и гладкость. Кожа меняет свой тип, становится более сухой, чем раньше, появляется предрасположенность к гиперпигментации, а также снижается процент мышечной массы, и как следствие появляется дряблость.

Поэтому грамотный уход без правильного питания, обогащенного достаточным количеством витаминов, микро – и макроэлементов и минералов, а также без соблюдения режима дня и достаточной активности не принесет максимальных результатов.

Базовыми составляющими антивозрастного ухода за телом, помимо здорового питания, отсутствия вредных привычек, достаточной физической активности и полноценного отдыха, станут качественные косметические продукты, подходящие под ваш возраст и тип кожи, косметические процедуры, а возможно и заместительная гормональная терапия.

Контролируем вес

Для того чтобы тело выглядело привлекательно после 50 лет, необходимо банально контролировать вес.

Поскольку в любом возрасте значительные колебания массы тела не только дарят нам желаемые изменения, но и приводят к растягиванию кожи, которая с возрастом теряет как эластичность, так способность к самовосстановлению, то здоровое питание, умеренная (но достаточная) физическая нагрузка и отсутствие скачков в весе – залог стройной фигуры в элегантном возрасте и красивой, упругой кожи.

Употребляйте в пищу больше разнообразных продуктов, придерживайтесь принципов здорового и сбалансированного питания, обязательно включайте в меню свежие овощи, фрукты, крупы, рыбу и бобовые; пейте чистую воду каждый день, не забывайте о кисло - молочной продукции.

Говоря о рационе, после 50 лет рекомендуется снижать количество потребляемого мяса, которое легко заменяется диетической курицей, индейкой и рыбой, а также минимизировать все соленое, острое и жаренное. Поскольку такие блюда не принесут никакой пользы кроме гастрономических ощущений, то остановитесь на запеченных, тушеных и вареных яствах.

Чистая вода, которая наполняет кожу изнутри и минимизирует появившиеся заломы и морщины, рекомендуема к применению в количестве двух литров в день. Но учитывайте и индивидуальные особенности.

О, спорт, ты – жизнь

Уже много раз мы рассказывали про подходящие после 50 лет нагрузки.

Поэтому сейчас только сделаем акцент на их умеренность и регулярность, а также порекомендуем обратить внимание на йогу, плавание, танцы, пилатес и скандинавскую ходьбу. После любой активности по - возможности принимайте контрастный душ.

Защита от ультрафиолета

После 50 лет, когда кожа становится предрасположенной к пигментации, необходимо пользоваться средствами с солнцезащитными фильтрами не только летом.

На жаркую пору выбирайте высокий фактор защиты SPF и используйте его перед каждым выходом на улицу, нанося не только на лицо, но и на все на открытые участки тела. Ранней осенью и весной, можете использовать более мягкую степень защиты.

Косметические средства

Используемая в элегантном возрасте косметика по уходу за кожей, а это не только крема, масла и молочко, но и различного рода маски, скрабы и пилинги, должны быть качественными и в идеале иметь в состав антивозрастные ингредиенты.

Оптимально, если вы сможете приобрести отдельно уход для рук, ног, шеи и зоны декольте, и для тела в целом.

Салонные процедуры

Салонные процедуры смогут дополнить и усилить эффективность комплексного ухода за кожей тела, значительно улучшить ее качество. Выбирая свою концепцию ухода за кожей после 50 лет, не бойтесь экспериментировать, сочетать, пробовать новое и вы непременно найдете свою схему эффективного ухода, которая не только принесет отличные плод, но и позволит получить удовольствие от ежедневых ритуалов красоты.

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