Патчи под глаза после 50 лет: необходимы или нет?

После 50 лет, связи с гормональной перестройкой организма, многие дамы замечают ухудшение качества кожи вокруг глаз. И порой даже правильное питание, грамотный режим дня и отсутствие вредных привычек не гарантирует отсутствие мешков, морщинок и синяков под глазами. Помощниками на пути к красоте здесь становятся не только антивозрастные крема и косметические маски, но и удобные, универсальные патчи, ставшие сегодня палочкой-выручалочкой для миллионов дам. Что это такое и какие патчи лучше всего подходят для женщин элегантного возраста разберемся в статье.

Что это такое?

Патч - это миниатюрная накладка, пропитанная активными веществами, именуемая иногда пластырем, которая по замыслу создателей должна «перепрограммировать» кожу в деликатной зоне и решить ее основные проблемы, сделать взгляд более свежим и скинуть пару – тройку лет. Производимые из различных материалов они невероятно удобные и рассчитаны на одно применение.

Роскошный ассортимент

Несмотря на то, что сегодня патчи под глаза продаются в шикарнейшем ассортименте, в первую очередь хочется рассказать про бюджетные новинки, которые обладают хрошим эффектом.

Пожалуй, самые привлекательные по цене патчи – это «Маска для век Морской Коллаген+Биозолото» от «Тай Ян». Стоят они в пределах 50 рублей, но отличаются выраженным лифтингом, мощным и продолжительным увлажняющим и омолаживающим эффектом, который как раз после 50 лет и будет заметен.

Второе место среди бюджетных, но эффективных «пластырей» под глаза, способных перезапустить кожу можно отдать китайским гидрогелевым патчам с морскими водорослями «Ezilu Golden Collagen EyeMask».

Эффективные в первую очередь в борьбе с отечностью под глазами, они уменьшают припухлости, одновременно увлажняя кожуи корректируя мимические морщинки.

Рекомендуемые к хранению в холодильнике, эти патчи приятно охлаждают и бодрят по утрам.

Гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз «Rearar Dia Force Hydro-Ge lEye Patch Black», с черным жемчугом стоят не дешево, но подкупают своим количество (их 60 штук) и составом. Использовать их можно хоть каждый день в течение месяца, подарив, таким образом, коже настоящее СПА. Если говорить об эффекте, то он не заставить себя жать: явное омоложение, разглаживание мимических морщинок и заломов, интенсивное увлажнение и лифтинг-эффект.

Элитные продукты

Если вы не хотите пользоваться патчами от корейских и китайских производителей, но имеете возможность потратиться, то можете использовать продукцию следующих брендов:

1) Патчи для кожи вокруг глаз «Powercell Eye Urgency» от Helena Rubinstein, которые станут отличной альтернативой инъекциям для этой зоны;

2) Не менее хорош набор патчей для глаз «Pure Retinol» от Shiseido. Созданные на базе чистогоретинола, они за секунды смягчают кожу, разглаживают морщинки вокруг глаз и придают ей сияние;

3) Гелевые лепесточки «Super Aqua-Eye» от Guerlain избавят от морщинок, сотрут признаки усталости, подарят интенсивное увлажнение, устранят отеки и разглядят кожу за несколько минут;

4) Набор из 10 пар стикеров «Perform Lift» от Payot – вот великолепное средство категории экспресс-ухода, которое станет настоящим спасение для дам после 50 лет, нуждающихся не только в быстром избавлении от следов усталости и признаков возраста, но и в укреплении кожи. Примечательно, что использовать патчи можно как курсом, так и по необходимости, в качестве экстренно мере.

Бесспорно, существуют сотни других производителей, готовых предложить вам патчи для глаз. Но мы посоветовали только проверенные варианты этих удобных масок, которые не нужно готовить, замешивать или смывать. Достаточно прикрепить их к деликатной зоне и можно заниматься своими делами.

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