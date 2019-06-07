Какой цвет помады идет женщине после 50: универсальный розовый!

Пожалуй, помада — это тот универсальный предмет декоративной косметики, без которого женщина не способна выйти на улицу. Она не только защищает губы от неблагоприятных факторов природной среды, но и завершает образ. Порой, даже одна помада, но с правильно подобранным цветом, способна изменить выражение лица полностью, освежить и сбросить пару лет. О том, какой оттенок помады подходит каждой даме после 50 лет, расскажем в статье.

Важные нюансы

При выборе помады в любом возрасте следует учитывать цвет кожи и тип внешности, форму губ и возраст, а также качество помады. Однако при всем разнообразии оттенков, наиболее универсальным считается розовый цвет и его нюансы, а не красный, коралловый и терракотовый, как это ошибочно считается. Розовый тон подходит не только юным девушкам, но и зрелым дама, поскольку великолепно освежает лицо. А качественный производитель гарантирует, что помада не растечется от жары и не прибавит лет, проникая в микро-складочки вокруг губ. И именно розовый цвет – выбор визажистов, работающих с дамами элегантного возраста.

Цветовая гамма

Советуя женщинам после 50 лет выбирать свой тон из розовой гаммы, визажисты напоминают, что именно правильный оттенок способен творить чудеса: освежить, омолодить, сбавить несколько лет, сделать губы более чувственными, а женщину сексуальнее. И напротив, не ваш тон только усилить изъяны внешности:

Так, темные цвета помады способны подчеркнуть синяки под глазами и бледность кожи, а также сделать губы тонкими, словно ниточки;

Сиреневые цвета помады прибавляют возраст и добавляют внешности «драматизма»;

Бесцветные помады и бальзамы с легким нюдовым оттенком, сделают внешность блеклой и «размытой»;

Оранжевый и морковный цвет смотрится неуместно и по – клоунски;

Фиолетовые помады подарят вам нездоровый вид и также неприятно сместят акцент на темные круги и тон кожи.

Довольно интересно и ярко смотрится красная помада, но она не подходит на каждый день. Можно поэкспериментировать с коричневыми тонами, которые хороши под загар. Но вот только розовый и все его полутона универсален и хорош на дамах после 50 лет любой внешности, комплекции и типажа.

Соблюдаем правила

Тестируя помаду в розовой гамме, учитывайте правило: выбирать оттенок следует на пару тонов светлее естественного цвета своих губ. Не стесняйтесь, просите пробники, которые всегда есть в приличных магазинах косметики и у представителей сетевых компаний. Среди матовых и глянцевых вариантов, выбирайте помады с бархатистой консистенцией и легким блеском.

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Не бойтесь сочетать разные предметы декоративной косметики из одного цветового сектора. Например, поверх розовой помады, на середину нижней губы, можно нанести легкий розоватый блеск, и сделать, таким образом, губы более полными и сексуальными.

Перед нанесением устойчивой помады положите на уста бесцветный бальзам, которые не даст им пересыхать во время носки, да и помада лежит ровнее.

Не игнорируете карандаш для губ, который обязан быть либо точно по цвету ваших губ, либо на пару оттенков светлее.

Можно воспользоваться следующей хитростью: сначала очертить карандашом контур, затем слегка затушевать им все губы, и только потом сверху положить слой или два помады, которая удивит вас своей стойкостью.

Используя эти простые рекомендации, но, не боясь экспериментов с цветом и фактурой, вы непременно подберете ваш идеальный розовый на каждый день и помаду на выход, которые будут подчеркивать ваши достоинства, делать яркой и привлекательной леди.

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