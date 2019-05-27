Как выбрать очки женщине после 50 лет

Пожалуй, одним из непременных атрибутов женщины после 50 лет считаются очки, которые могут использоваться для коррекции проблем со зрением, в качестве защиты от ультрафиолета или просто как аксессуар. Однако при всем разнообразии моделей и вариаций не стоит забывать, что в этом возрасте нужно в первую очередь выглядеть элегантно, а уж потом следовать за модой.

Дополняем индивидуальность

Любой элемент нашего образа, и очки не исключение, должен дополнять его, подчеркивать индивидуальность, делать более стильным и привлекательным. Выбирать очки следует в точном соответствии с указаниями офтальмолога (это касается тех, которые необходимы для коррекции зрения), не спеша и осторожно. Только в этом случае вы дополните свой облик, сделаете его стильным, ярким и элегантным.

Форма имеет значение

Первое на что нужно обратить внимание – форма очков. Если вам необходимы очки для дома, то стоит сделать выбор в пользу более простых конфигураций и оправ из невесомого пластика. В первую очередь такие очки должны быть удобными и надежными.

Если же очки нужны не только для мелкой работы по дому и для чтения, но и на выход – в офис или на улицу, остановимся на более стильных и модных вариантах разной формы и расцветки, с необычными деталями отделки.

Довольно стильно и дорого выглядят прочные, но не всегда удобные модели с металлической оправой, которые не редко давят на переносицу.

Если же нужны очки для постоянной носки, то нужно выбрать вариант, который будет, комфортен в носке, служить долго и отлично сочетается с вашей формой лица и гардеробом. В идеале нужно приобрести сразу 2 – 3 пары очков, которые будут сменять друг друга.

Яркие цвета и необычные детали

Если молодым девушкам и юным девочкам подходят большие оправы с яркой окраской и оригинальной отделкой, то женщины в возрасте такие модели должны выбирать с осторожностью. Изящества в образ добавят круглые и овальные формы с оправами в классических цветах. С осторожностью стоит примерять квадратные варианты оправ, которые хоть и выглядят можно, но порой утяжеляют лицо.

Оправа очков любой конфигурации и расцветки не должна быть выше, ваших бровей, а также не должна сползать или передвигаться как во время носки, так и при работе мимики лица.

Если вы не знаете, какой цвет оправы выбрать, то в первую очередь поэкспериментируйте с нейтральными цветами – серым, бежевым, шоколадным. А вот для выхода можно рассмотреть и яркие, сочные оттенки – красный, синий, желтый.

Во многом цвет оправы зависит и от оттенка вашей кожи. Для смуглолицых дам будут хороши яркие цвета, а женщинам с бледным цветом лица лучше остановиться на светлых вариантах или на классике (черный, белый, прозрачный). Фантастически на дамах элегантного возраста смотрятся платиновые и золотые оправы.

Если приглянувшийся вам вариант очков – модная модель без оправы, то цветовые нюансы распространяются и на тон моста. Кроме того, если у вас близко посаженные глаза, то лучше примерить модели со светлым мостом. И наоборот, тем дамам, у которых глаза широко расставлены, стоит выбрать очки с темным мостом.

Несмотря на то, что эти советы универсальны и просты, самым важным ориентиром при выборе очком должны стать личные ощущения и сочетаемость понравившейся модели с общим образом. Перед походом в салон изучите внимательно свое лицо, цвет кожи, форму глаз и переносицы, обратите внимание на ту одежду, которую носите чаще всего и лишь, затем приступайте к подбору изящных, модных, удобных, но не броских вариантов очков, которые добавят вам элегантности и будут выполнять свои непосредственные функции.

В продолжение темы мы расскажем в следующем материале об особенностях выбора солнцезащитных очков.

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