Какие процедуры у косметолога проходить после 50 лет

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В зрелом возрасте, женщина, как никогда, мечтает выглядеть моложе и прикладывает для этого максимум сил. Для продления молодости и поддержания красоты в ход идут все средства: народные, промышленные, альтернативные, рекомендации звезд и специалистов. И когда обычного ухода становится мало, логичным решением считается посещение косметолога или косметологического кабинета.
Регулярность, прежде всего
Современная косметология предлагает роскошный спектр ухаживающих и омолаживающих процедур, из которых можно выбрать одну или две наиболее необходимые. Однако как при домашнем уходе или при использовании народных средств омоложения, так и при посещении косметолога важна регулярность. Только в этом случае можно добиться хороших результатов.
Химический пилинг
После 50 лет женщины начинают пользоваться более грубыми промышленными скрабами и пилингами, которые способны дать неплохой, но кратковременный результат. Поэтому первой процедурой, которая рекомендована дамам элегантного возраста считают профессиональные пилинги.
Химический пилинг – самая актуальная процедура (делается на основе гликолевой кислоты), которая благодаря удалению омертвевших клеток ускоряет процесс обновления клеток, благотворно влияет как на текстуру кожи, так и на ее тон и тонус.
Лазерная шлифовка
Более жёсткая альтернатива пилинга – лазерная шлифовка позволяет достичь потрясающих результатов и не только обновить кожу и выровнять тон, но и справиться с возрастной пигментацией.
Фотолифтинг
Еще одна востребованная процедура у женщин после 50 лет – фитолифтинг, особо любима косметологами. Она активирует обменные процессы в организме, улучшает синтез эластина и коллагена в клетках, помогает вернуть коже упругость и эластичность, избавляет от пигментации. Даже заметные морщинки становятся менее выраженными.
Инъекции
Уколы красоты или инъекции – это довольно неприятная, но популярная процедура у клиенток косметологических кабинетов. Это безоперационный и довольно эффективный способ решить многие проблемы. Зачастую используются такие препараты, как ботокс или его аналог диспорт и гиалуроновая кислота. Инъекции вводятся без анестезии в проблемы зоны, хорошо переносятся пациентками и не мешают вести обычный образ жизни.
Мезотерапия
Этот метод заключается во введении небольших доз витаминов и препаратов натурального происхождения, которые подбираются индивидуально в зависимости от проблемы и типа кожи женщины. Эффективна мезотерапия при дряблости кожи, наличии второго подбородка и некоторых иных несовершенствах.
Подтяжка лица нитями
Это процедура довольно серьезная и требует от косметолога наличия не только специального образования и опыта, но и аккуратности, внимательности и ответственности. Используется для подтяжки овала лица, дает пролонгированный эффект лифтинга сроком до 7 лет.
Пластика
В наиболее сложных ситуациях и при запущенном уходе можно решиться на пластическую хирургию. Но, учитывая, что это радикальный метод, выполнять пластику в кабинете косметолога не стоит.
Какие процедуры выбирать, решайте сами: это может быть домашний и регулярный уход, посещение косметолога или пластическая операция. А можно просто поддаться модному тренду и стареть красиво!
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