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Как избавиться от эффекта унылых губ после 50 лет: причины и методики
Екатерина Федулова   
18 Февраля 2020 г.
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Нередко испортить даже самое привлекательное лицо могут «унылые» или опущенные губки, которые после 50 лет придают лицу суровый и вечно недовольный вид, становясь для многих женщин настоящим наказанием. Справиться с подобной ситуацией и приподнять опущенные уголки губ могут не только косметологические процедуры или филлеры, но и домашние средства, а также простые упражнения и даже правильный макияж, о которых мы расскажем в ряде статей, а также попытаемся найти и искоренить причины этого явления.

Как избавиться от эффекта унылых губ после 50 лет: причины и методики

Найдем причину

Опущение уголков губ происходит не всегда по причине активации возрастных изменений, но может стать следствием травм, заболеваний нервной системы или мягких тканей. Однако независимо от причин, лицо с такими уголками будет выглядеть уставшим, недовольным и всегда старше своего возраста. Наряду с этим, изменение формы рта провоцируют и возникновение мимических морщин в данной зоне. С подобными проблемами сталкиваются многие женщины даже после 40 лет, а значит первостепенно необходимо установить истинные причины опущения уголков и только потом искать способы борьбы.

Возрастные изменения

Что не говори, а большая часть женщин получает опущенные уголки губ именно в силу возрастных изменений, которые начинаются, как уже было написано выше, после 40 лет, когда активируются естественный процесс старения кожи, которая уже плохо держит влагу и теряет эластичность.

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На фоне гормональных изменений, потери коллагена и эластина кожа начинает сохнуть и словно разрываться изнутри. В результате контуры теряют четкость, а линия рта опускается, появляются небольшие морщинки, а затем уже и глубокие заломы.

Вредные привычки

Помимо естественных причин спровоцировать опущение уголочков рта могут и вредные привычки, к которым относятся не только курение, неправильное питание и недостаток воды в организме, но и следующие:

  • Неправильный режим дня, когда не хватает отдыха и сна;
  • Постоянные стрессы, переживания, длительная депрессия;
  • Плохая экология.

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Кроме того, причинами опущения уголочков губ могут стать травмы черепа и лица, перенесенный инсульт, невралгия лицевого нерва так же, как одно из последствий заболеваний, хронический болевой синдром.

Выбираем методику

Выяснив истинную причину опущения уголков рта и искоренив ее (или подкорректировав) можно лишить проблему эффекта унылых губ. Сегодня существует множество вариантов решения данной проблемы, начиная от посещения косметолога и заканчивая зарядкой и использованием специальных средств. Однако самыми распространенными считаются:

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  • Маскировка изъяна при помощи декоративной косметики (грамотного макияжа);
  • Курс инъекций филлеров (ботокса или гиалурона, которые вводятся под кожу);
  • Более серьёзная и дорогостоящая процедура — пластика лица (операция под местной анестезией);
  • Регулировка питьевого режима (не менее 2-х литров чистой воды в день, но с учётом особенностей организма и самочувствия);
  • Прием витаминов;
  • Избегание стрессовых ситуаций, депрессий и прочих проблем, способных сказаться не только на состоянии нервной системы, но и на здоровье и красоте в целом;
  • Гимнастика для лица;
  • Массаж.

Про самые популярные способы борьбы с опущением уголков губ более подробно мы расскажем в следующей статье.

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