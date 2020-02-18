Как избавиться от эффекта унылых губ после 50 лет: причины и методики

Нередко испортить даже самое привлекательное лицо могут «унылые» или опущенные губки, которые после 50 лет придают лицу суровый и вечно недовольный вид, становясь для многих женщин настоящим наказанием. Справиться с подобной ситуацией и приподнять опущенные уголки губ могут не только косметологические процедуры или филлеры, но и домашние средства, а также простые упражнения и даже правильный макияж, о которых мы расскажем в ряде статей, а также попытаемся найти и искоренить причины этого явления.

Найдем причину

Опущение уголков губ происходит не всегда по причине активации возрастных изменений, но может стать следствием травм, заболеваний нервной системы или мягких тканей. Однако независимо от причин, лицо с такими уголками будет выглядеть уставшим, недовольным и всегда старше своего возраста. Наряду с этим, изменение формы рта провоцируют и возникновение мимических морщин в данной зоне. С подобными проблемами сталкиваются многие женщины даже после 40 лет, а значит первостепенно необходимо установить истинные причины опущения уголков и только потом искать способы борьбы.

Возрастные изменения

Что не говори, а большая часть женщин получает опущенные уголки губ именно в силу возрастных изменений, которые начинаются, как уже было написано выше, после 40 лет, когда активируются естественный процесс старения кожи, которая уже плохо держит влагу и теряет эластичность.

На фоне гормональных изменений, потери коллагена и эластина кожа начинает сохнуть и словно разрываться изнутри. В результате контуры теряют четкость, а линия рта опускается, появляются небольшие морщинки, а затем уже и глубокие заломы.

Вредные привычки

Помимо естественных причин спровоцировать опущение уголочков рта могут и вредные привычки, к которым относятся не только курение, неправильное питание и недостаток воды в организме, но и следующие:

Неправильный режим дня, когда не хватает отдыха и сна;

Постоянные стрессы, переживания, длительная депрессия;

Плохая экология.

Кроме того, причинами опущения уголочков губ могут стать травмы черепа и лица, перенесенный инсульт, невралгия лицевого нерва так же, как одно из последствий заболеваний, хронический болевой синдром.

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Выбираем методику

Выяснив истинную причину опущения уголков рта и искоренив ее (или подкорректировав) можно лишить проблему эффекта унылых губ. Сегодня существует множество вариантов решения данной проблемы, начиная от посещения косметолога и заканчивая зарядкой и использованием специальных средств. Однако самыми распространенными считаются:

Маскировка изъяна при помощи декоративной косметики (грамотного макияжа);

Курс инъекций филлеров (ботокса или гиалурона, которые вводятся под кожу);

Более серьёзная и дорогостоящая процедура — пластика лица (операция под местной анестезией);

Регулировка питьевого режима (не менее 2-х литров чистой воды в день, но с учётом особенностей организма и самочувствия);

Прием витаминов;

Избегание стрессовых ситуаций, депрессий и прочих проблем, способных сказаться не только на состоянии нервной системы, но и на здоровье и красоте в целом;

Гимнастика для лица;

Массаж.

Про самые популярные способы борьбы с опущением уголков губ более подробно мы расскажем в следующей статье.

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