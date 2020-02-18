Как избавиться от эффекта унылых губ после 50 лет: причины и методики

|
Нередко испортить даже самое привлекательное лицо могут «унылые» или опущенные губки, которые после 50 лет придают лицу суровый и вечно недовольный вид, становясь для многих женщин настоящим наказанием. Справиться с подобной ситуацией и приподнять опущенные уголки губ могут не только косметологические процедуры или филлеры, но и домашние средства, а также простые упражнения и даже правильный макияж, о которых мы расскажем в ряде статей, а также попытаемся найти и искоренить причины этого явления.
Найдем причину
Опущение уголков губ происходит не всегда по причине активации возрастных изменений, но может стать следствием травм, заболеваний нервной системы или мягких тканей. Однако независимо от причин, лицо с такими уголками будет выглядеть уставшим, недовольным и всегда старше своего возраста. Наряду с этим, изменение формы рта провоцируют и возникновение мимических морщин в данной зоне. С подобными проблемами сталкиваются многие женщины даже после 40 лет, а значит первостепенно необходимо установить истинные причины опущения уголков и только потом искать способы борьбы.
Возрастные изменения
Что не говори, а большая часть женщин получает опущенные уголки губ именно в силу возрастных изменений, которые начинаются, как уже было написано выше, после 40 лет, когда активируются естественный процесс старения кожи, которая уже плохо держит влагу и теряет эластичность.
На фоне гормональных изменений, потери коллагена и эластина кожа начинает сохнуть и словно разрываться изнутри. В результате контуры теряют четкость, а линия рта опускается, появляются небольшие морщинки, а затем уже и глубокие заломы.
Вредные привычки
Помимо естественных причин спровоцировать опущение уголочков рта могут и вредные привычки, к которым относятся не только курение, неправильное питание и недостаток воды в организме, но и следующие:
- Неправильный режим дня, когда не хватает отдыха и сна;
- Постоянные стрессы, переживания, длительная депрессия;
- Плохая экология.
Кроме того, причинами опущения уголочков губ могут стать травмы черепа и лица, перенесенный инсульт, невралгия лицевого нерва так же, как одно из последствий заболеваний, хронический болевой синдром.
Выбираем методику
Выяснив истинную причину опущения уголков рта и искоренив ее (или подкорректировав) можно лишить проблему эффекта унылых губ. Сегодня существует множество вариантов решения данной проблемы, начиная от посещения косметолога и заканчивая зарядкой и использованием специальных средств. Однако самыми распространенными считаются:
- Маскировка изъяна при помощи декоративной косметики (грамотного макияжа);
- Курс инъекций филлеров (ботокса или гиалурона, которые вводятся под кожу);
- Более серьёзная и дорогостоящая процедура — пластика лица (операция под местной анестезией);
- Регулировка питьевого режима (не менее 2-х литров чистой воды в день, но с учётом особенностей организма и самочувствия);
- Прием витаминов;
- Избегание стрессовых ситуаций, депрессий и прочих проблем, способных сказаться не только на состоянии нервной системы, но и на здоровье и красоте в целом;
- Гимнастика для лица;
- Массаж.
Про самые популярные способы борьбы с опущением уголков губ более подробно мы расскажем в следующей статье.
И еще статьи из серии "красота в старшем возрасте":
Загрузка...
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ГАРМОНИИ В СЕБЕ И ВОКРУГ СЕБЯ • Публикации о психологии и стиле жизни • Живем со вкусом! • Статьи о нашем здоровье • Книги о здоровье • Гимнастика для пожилых • Мода для пожилых • Прически для дам «в возрасте» • Рукодельница • Хозяйке и рукодельнице: книги и товары • Ежедневные притчи • Видеонастроение дня
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
Стильные прически для пожилых женщин
Каждая женщина независимо от возраста хочется оставаться привлекательной и стильной как можно дольше. И хотя возрастных изменений не избежать, модные стрижки для пожилых женщин станут прекрасным способом сохр...
В какой тон окрашивать волосы после 50 лет?
Какими бы шикарными не были волосы, с годами женщины перестают носить девичьи косы, делать игривые хвостики и вплетать дреды. Стрижки становятся более короткими, лаконичными и аккуратными, создают объем и смя...
Как общаться с теми, кто вечно всем недоволен?
Что является главным определяющим фактором счастья? Ответ на этот вопрос, как вы уже, наверное, знаете, это не богатство, слава, красота или власть. Наше ощущение счастья определяется тем, как другие люди, ос...
Старости надо бояться?
Старости боятся многие, если не все. Пугает и возраст сам по себе, и все, что ему нередко сопутствует: болезни, бедность, одиночество. Сейчас в России проживает более 33 миллионов людей старше трудоспособного...
Осеннее пальто для женщин после 50
Почти каждая женщина стремится выглядеть привлекательно в любом возрасте. Отчасти ей помогает правильный уход за собой, спорт, удачная прическа и макияж. Однако важнейшую роль занимает гардероб и грамотно под...
Чем заняться на пенсии женщине
Рано или поздно трудовая деятельность заканчивается и мы выходим на пенсию. Вот вроде бы долгожданная свобода! Но перед многими из нас встает вопрос: чем заняться на пенсии женщине, чтобы заработать? И не тол...
Как выбрать идеальное платье, когда тебе за 50
Человеку в любом возрасте, а тем более дамам за 50, хочется выглядеть привлекательно. Но угнаться за стремительно меняющейся модой не все могут. Да и стоит ли это делать, когда речь идет о платьях? Ведь найти...
Модная осень: что носить после 50 лет
Осенний сезон не за горами. А значит уже сегодня, когда везде стартуют распродажи, можно подобрать отличные куртки, роскошные пальто или модные тренчи на золотую осень.
Секреты долголетия: «ЗОЖ и диеты здесь ни при чем!»
Агентство "Росбалт" провело встречу с профессором, доктором психологических наук, старшим научным сотрудником отдела организации научно-исследовательской работы ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиацио...
Спортивная мода: что носить после 50 лет
Спорт сегодня сродни религии. И неважно занимаетесь вы им профессионально или на уровне любителя – новичка, он не только продлевают жизнь, но и делает ее легкой, интересной и активной. Поэтому неотъемлемой ча...
Next
Prev
Внимание, ветераны!
Уважаемые жители города Иркутска! Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по городу Иркутску» информирует:
Что ждет владельцев стареньких автомобилей в 2020-м?
Согласно приказу Росстандарта, с 1 марта 2020 года все старые модели автомобилей будут проходить обязательную экспертизу, которая будет соответствовать определённым требованиям. У всех раритетных транспортных...
.