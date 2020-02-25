Как избавиться от эффекта «унылых» губ: гимнастика и массаж

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Разобравшись и скорректировав причины возникновения эффекта «унылых» губ, можно приступить и к исправлению ситуации. Сегодня мы расскажем, как приподнять уголки губ и вернуть их в прежнее состояние, не прибегая к филлерам, посещению косметологических клиник и применению декоративной косметики.
Доступные процедуры
Если вы заметили, что уголки губ только начали опускаться, то попробуйте обойтись доступными домашними средствами: контрастным душем, обтиранием кубиками льда, а также массажем и гимнастикой.
Кроме того, соблюдайте питьевой режим и выпивайте в день около 1,5-2 литров чистой воды, употребляйте достаточное количество витаминов, микроэлементов и других питательных веществ, а главное сохраняйте спокойствие и избегайте стрессовых ситуаций, которые негативно сказывается не только на здоровье, но и на внешнем виде.
Делаем массаж
Массаж является одним из доступных и эффективных способов борьбы с «унылыми» губами, который делается всегда на разогретую кожу, смазанную увлажняющим кремом или косметическим маслом. Массаж можно выполнить по одной из следующих схем:
- Положите ладони на кожу вокруг губ и аккуратно нажимайте, стараясь при этом улыбнуться. Поскольку чтобы выполнить эти манипуляции и задействовать мышцы, придётся поработать, то активируя «ленивые» зоны вы добьётесь хороших результатов;
- Положите указательные пальцы на крылья носа и делайте растирания вниз, улыбаясь при этом уголками рта;
- Аккуратно втяните губы внутрь так, чтобы они прижимались к зубам;
- Прижмите указательными пальцами уголки губ внутрь, слегка напрягая, их;
- Вытяните губы в трубочку, а ладонью поддерживайте подбородок, так, чтобы он не шевелился, когда вы будете совершать движения ртом, напоминающими дыхание рыбки (верхняя губа должна находиться вверху, нижняя внизу, рот округлен).
Несложная гимнастика
Вместе с массажем рекомендуется делать гимнастику, которая так же доступна в домашних условиях и требует регулярности. В идеале и массаж, и гимнастику лучше всего выполнять через день по полчаса, чтобы получить хорошие результаты. А теперь об упражнениях:
- Произнесите букву «О», сильно вытягивая губы вперед, чтобы чувствовалось напряжение мышц. После расслабьтесь;
- Откройте рот так, чтобы у вас получился овал. Прижмите с силой верхнюю губу к нижней челюсти и улыбайтесь до появления ощущения жжения;
- Вытяните губки трубочкой и очень плотно сомкните их, вдыхая носом и выдыхая ром;
- Растягивайте пальцами уголки губ в разные стороны так, чтобы они были в напряжении и пытались встать на место;
- Надавите указательными пальцами на область под носом, а губы постарайтесь завернуть как бы на них;
- Потяните за нижнюю губу пальцами, стараясь ее слегка выдернуть. Затем аккуратно указательными пальцами потяните уголки губ вперед, сопротивляясь так, чтобы мышцы работали, и вы это чувствовали;
- Аккуратно потяните вниз ладонями нижнюю часть лица, прижимая ее к подбородку так, чтобы нижняя губа давала ощутимое сопротивление. Затем постарайтесь поднять ее наверх.
Бесспорно, существуют и другие упражнения гимнастики против опущенных уголков губ, как и методы массажа. Однако используя перечисленные в статье или иные способы, помните о регулярности и комплексном подходе. Только так можно получить быстрый и выраженный эффект устранения опущенных уголков рта и омоложения лица.
Ранее в серии статей "Красота леди возраста мудрости":
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Как избавиться от эффекта «унылых» губ: гимнастика и массаж
Разобравшись и скорректировав причины возникновения эффекта «унылых» губ, можно приступить и к исправлению ситуации. Сегодня мы расскажем, как приподнять уголки губ и вернуть их в прежнее состояние, не прибегая к филлерам, посещению косметологических клиник и применению декоративной косметики.
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