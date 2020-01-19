Трещины на пятках: как бороться эффективно

Такое неприятное явление, как трещины на пятках могут появиться у женщины в любом возрасте, но чаще всего они способны испортить настроение именно после 50 лет. Причины их возникновения могут быть самыми разными, от неполадок в организме и нехватки витаминов, до использования неудобной обуви и нерегулярного ухода. Однако, независимо от предпосылок, важно своевременно заметить и ликвидировать столь неприятную проблему. Как это можно сделать быстро и без лишних затрат — расскажем в статье.

Выясняем причину

Первое, что нужно сделать, так это разобраться с причинами. Если это неудобная обувь, то ее лучше или заменить, или минимизировать время ношения.

Если это нехватка витаминов, то важно грамотно скорректировать питание. А если всему виной сбой в работе организма, то без консультации врача не обойтись. И конечно, не стоит забывать о регулярном уходе. Не обязательно постоянно делать салонный педикюр, достаточно раз в неделю избавляться от ороговевшей кожи и использовать специальные косметические средства для кожи ног и стоп.

Народные средства

Самым популярным народным способом лечения трещин на пятках считается глицериновая маска. Приготовить ее можно самостоятельно из глицерина. Перед процедурой ножки рекомендуется распарить в тазу (можно добавить морскую соль и сделать ванночку на несколько минут), снять слой мертвой кожи при помощи пемзы или щетки, затем вытереть ноги насухо и нанести глицерин плотным слоем, надеть носочки и лечь спать или провести в них несколько часов. Делать такие маски нужно 2 – 3 раза в неделю до достижения желаемого результата.

Еще одно интересное средство, которое помогает в борьбе с трещинами на пяточках – банановая кожура. Ее необходимо прикладывать к чистым, распаренным, очищенным от ороговевшего слоя кожи, предварительно смазанным кремом, стопам. При этом шкурку банана прикладываем внутренней стороной к трещинам, надеваем на ноги целлофановые пакеты или носочки и так же, как и в ситуации с глицерином, ложимся спать с подобной конструкцией. Такие компрессы дают потрясающие результаты и уже через 2-3 процедуры трещинки практически полностью исчезают, а пятки становятся как у младенца: ровными и гладкими.

Следующим способом, который использовали для лечения трещин на пятках наши бабушки и мамы - это лук и хозяйственное мыло. Маска из лука, измельченного в пюре и смешанного с мёдом и подсолнечным маслом в пропорции 1:1, наносится на пяточки и аналогично с банановой кожурой накрывается пакетом или пленкой. Сверху идут х\б носки. Маска делается на ночь, а утром смывается водой, пяточки очищаются пемзой от омертвевшего слоя кожи и смазываются жирным кремом. Процедура чуть менее эффективная, чем маски из кожуры банана и требует 3 – 4 повторений.

Рецепт с хозяйственным мылом также доступен и прост. Перед тем, как лечь спать, вымойте и вытрите насухо ноги, а затем натрите стопы хозяйственным мылом 72%, оденьте носочки и ложитесь спать. Утром смываем остатки мыла и мажем стопу кремом.

Косметические средства

Тем, кому не хочется, заниматься «самолечением» или не верится в эффективность народных способов избавления от натоптышей и трещин на пятках, всегда можно обратиться к тому роскошному ассортименту кремов, который представлен на полках современных магазинов. Самым дорогим и наиболее эффективным средством массового производства считается «Мазь от трещин кожи марки «Gehwol» (Schrunden-Salbe)», которая оказывает не только смягчающий и заживляющий эффект, но и улучшает эластичность кожи и может применяться как при «бытовом характере» потрескавшейся кожи стоп, так и для профилактики появления т.н. диабетической стопы.

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Прекрасный эффект дают следующие средства:

«Заживитель: Крем-бальзам для пяток Смягчающий против трещин»;

«Скорая помощь: Крем от трещин на пятках и ступнях»;

А также «Мильгамма®крем для ухода за ногами»;

«Уродерм» и «Биопин».

Самым бюджетным вариантом является «Метилурациловая мазь», эффекта от которой придется ждать некоторое время.

Выбирая то или иное средство для ухода за ногами и с целью избавления от трещин на пяточках помните, что самое важное в таком уходе – это регулярность. Поэтому достигнув желаемого эффекта, не забывайте поддерживать достигнутый результат.

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