Я тебя по номеру вычислю! Предложено вменить силовикам "идентификационные знаки"

В Госдуму внесли законопроект об идентификации сотрудников Росгвардии и полиции, которые несут службу в общественных местах или на массовых мероприятиях. По предложению авторов документа, на их форме должны находиться хорошо различимые опознавательные номера.

Внес законопроект сенатор Владимир Лукин. Он считает, что такая мера — значимый элемент публичной деятельности полиции. Это будет «способствовать пониманию каждым сотрудником возможности его идентификации и персональной ответственности, дисциплинировать и предупреждать некорректное поведение, что в итоге послужит дополнительной гарантией защиты граждан от произвола». Документ опубликован на сайте базы данных нижней палаты российского парламента.

На инициативу уже отреагировали в самой Росгвардии. Там сообщили, что изучат законопроект. Об этом рассказал официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Напомним, что после несанкционированных акций в июле в Москве , которые прошли в поддержку незарегистрированных на выборы в Мосгордуму кандидатов, на портале Change.org появилась петиция с требованием наносить личные номера сотрудников Росгвардии и полиции на форму.

, которые прошли в поддержку незарегистрированных на выборы в Мосгордуму кандидатов, на портале Change.org появилась петиция с требованием наносить личные номера сотрудников Росгвардии и полиции на форму. В частности, бурю возмущения вызвало избиение неким силовиком девушки, попавшее на видео. Сами силовики долго искали в своих рядах явного садиста...

«Нагрудный знак не простая формальность. Для полицейских это подтверждение их права на легальное применение силы. Для простых граждан – защита от полицейского произвола. Если полицейский вдруг решит нарушить закон, его личность всегда можно будет узнать по номеру нагрудного знака. На форме или шлеме каждого полицейского крупным светлым шрифтом должен быть нанесен его/ее личный номер. Надпись должна быть достаточно большой, чтобы на видео или фото ее всегда можно было различить. Это не нарушает прав полицейских и позволяет соблюсти закон: оперативно выяснить, кто из полицейских превышает свои полномочия», — объясняли авторы петиции.

Также в августе Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву, директору Федеральной службы войск национальной гвардии Виктору Золотову и председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить информацию о незаконном применении силы к участникам митингов 27 июля, а также 3 и 10 августа в Москве. В обращении были перечислены несколько ситуаций, когда сотрудники правоохранительных органов необоснованно пускали в ход резиновые дубинки. При этом сам протест носил мирный характер.

О том, как это все преломляется в сознании молодежи, не успевшей привыкнуть к традиционному для России полицейскому произволу: Девчушка переполошила всех стихом о жестокости ОМОНа. "Вражеская пропаганда"? Или — "они так видят"?

В том числе и из-за таких ситуаций, когда есть место проявлениям грубости и жестокости, в обществе не всегда жалуют силовиков. Конечно, среди них есть много очень достойных людей, свято чтущих профессию и честно выполняющих свой долг, но все же. Сколько мы знаем историей с запятнанной репутацией, когда и бытовое доверие рушится тоже...

Вот несколько неприглядных примеров:

Polit.ru

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