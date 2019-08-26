Девчушка переполошила всех стихом о жестокости ОМОНа. "Вражеская пропаганда"? Или — "они так видят"?

В соцсетях обсуждают стихотворение 16-летней Арины из Башкирии оразгоне протестов в Москве. Произведение написано от лица ребенка, чей папа работает в спецназе на разгоне акций, и посвящено митингам за свободные выборы в Мосгордуму. Представитель Росгвардии, в свою очередь, считает, что девочку заставили написать это стихотворение специально.
Написавшая стихотворение девушка говорит, что не увлекается политикой, на митинги не ходит, но силовые разгоны протестующих считает жестокими и несправедливыми: «Я написала данное стихотворение, так как мне показалось неправильным избиение беззащитных людей [на последних митингах в Москве]. В моей семье полицейских нет, стихотворение метафорично».
«Мой папа приходит домой, у него руки в крови…
В глазах одни страх и боль, у нас нет ничего впереди.
Говорит, ему нужно бить, выжимая свободу из нас,
Выжигая желание любить. Говорит, что это приказ.
И если я буду напротив, а в ухо мне выдадут „Фас!“,
Я ничего не оставлю от милых мне губ и глаз.
И передай своей маме — я правда ее любил.
„Любить“ не заложено в новой программе,
Я это чувство в себе подавил.
Сердце застыло — камень. В глазах холоднеет он.
Мама, что будет с нами? На папе надпись „ОМОН“».
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин назвал появление в интернете стихотворения, написанного от имени «дочери сотрудника ОМОНа», в котором та повествует о жестокости отца, вопиющим случаем.
Как сообщил Грибакин, со стороны технологов, которые на протяжении последних недель рекламируют несанкционированные мероприятия, «низко и подло» использовать в своих целях детей. Он высказал уверенность, что подростки втянуты в эти акции обманом, и даже это стихотворение лишнее подтверждение тому.
К протестам, развернувшимся в Москве, можно относиться по-разному. Но не замечать того, что многие люди готовы выходить на улицы с требованиями справедливости и допуска своих лидеров в политику - невозможно. Власть должна дать официальный выход альтернативным точкам зрения на происходящее в России. Иначе - протест только радикализируется и получится большая кровь, которой никто не хочет. Мы все это уже проходили: и в 1905-м, и в 1917-м, и в 1991-м... Причем, надо помнить, что скептические настроения начинают одолевать не только "зажравшуюся столичную молодежь", но и людей в возрасте - и во многих регионах страны. А вот поведение силовиков во время акций протеста, действительно, заслуживает отдельного внимания. Нельзя вести себя так жестоко, как они. Пример сотрудника полиции, ударившего девушку в живот - он как раз об этом. При этом молодежь ведь, она хочет всего лишь добиться того, чтобы в стране соблюдались основы Конституции, те самые, которым учат в школе. Но по факту девушки и молодые люди сталкиваются просто с бездушной системой, которой нет дела до их романтических и идеалистических воззрений. Но кто, если не они, будет так искренне бороться за свободу? Вспомните себя в их возрасте... вот только жаль, что те, кто во власти, этого не понимают. Обстановка в обществе накаляется.
А ваши собственные внуки - как относятся к происходящему? Вы обсуждаете с ними политическую жизнь в стране? Что они обо всем этом думают, какие слова говорят? Если вы лично - осуждаете столичные протесты - то удается ли убедить младшее поколение в своей правоте? Или у всех в вашей семье - единое мнение?
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