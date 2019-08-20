Полицейский спровоцировал тревогу по поводу «теракта». Зачем? А в увольнительную хотел!

Калининский районный суд Тюмени обязал полицейского, который сам сделал муляж бомбы и отчитался о его обнаружении, заплатить 200 тысяч рублей штрафа. Об этом сообщается на сайте суда. Мужчину обвиняли в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (часть 1 статьи 207 УК). Поражает воображение мотив, почему человек в погонах решился на подобное... то ли хулиганство, то ли служебный подлог из корысти.

Полицейский свою вину признал полностью и раскаялся.

Как полагает следствие, 21 мая сотрудник полиции был на суточном дежурстве в Тюменском институте повышения квалификации МВД и решил сделать муляж бомбы. Он приклеил на обувную коробку «пояснительную записку с надписью „БОМБА“» и, упаковав ее в черный пакет, оставил возле общежития института.

Согласно сообщению на сайте суда, затем мужчина вернулся к несению дежурства и во время обхода «нашел» муляж взрывного устройства. Полицейский рассказал о «находке» старшему караула и дежурному, в институт вызвали силовиков и начали эвакуацию.

Как сообщает «Новый день», полицейский таким образом хотел получить внеочередную увольнительную. В пресс-службе УМВД по Тюменской области изданию сообщили, что данный сотрудник после происшествия был уволен из полиции по отрицательным мотивам.

Но тут-то речь идет не просто о взрослом, предположительно серьезном, человеке! "Баловство" позволил себе человек в погонах, призванный защищать закон и порядок! И мотив-то каков: выхлопотать себе "оплачиваемый выходной по службе" (пивка попить?)

...Так. А теперь представим себе, сколько таких легкомысленных людей в погонах может оказаться в полиции в целом? А в других спецслужбах? А в армии, где нажатием кнопки ядерную войну можно спровоцировать? Как-то не по себе, честно говоря.

По инф. rosbalt.ru

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