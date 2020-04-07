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Спортсменка, комсомолка, красавица, а еще Трудоголикова. Это всё о скандальном вице-премьере
Римма Ахмирова, sobesednik.ru   
07 Апреля 2020 г.
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«Королева бюджета», «мадам Арбидол» – эффектная блондинка Татьяна Голикова при любом составе правительства на виду и на слуху. Когда бюджет трещал по швам, Голикова работала в Минфине и, как говорят, знала основные цифры назубок. Когда по миру разошелся коронавирус, вице-премьеру в юбке пришлось бороться и с этой напастью. Выяснилось, что стойкий характер у будущей чиновницы был с самого детства.

Спортсменка, комсомолка, красавица, а еще Трудоголикова. Это всё о Голиковой Татьяне

Помогала в огороде

Поселок Лесной Городок находится в 20 километрах от МКАДа. Сейчас в его составе есть элитная часть из коттеджных поселков, но при СССР это было просто полудачное спокойное место. Татьяна Голикова здесь, можно сказать, главная знаменитость. Еще бы, девчонка из поселковой школы добралась до самого российского Белого дома!

Отец будущего вице-премьера работал на заводе, мама была товароведом в магазине. Детство девочка провела у бабушки под Мытищами, где они вдвоем с двоюродной сестрой помогали престарелой женщине в огороде. Бабушка была строгой и сумела привить внучкам железную дисциплину, которая пригодилась затем и при работе в правительстве.

Серебро вместо золота

– Спортсменка, комсомолка, красавица, – характеризует одноклассницу Сергей Найденов. – Мне довелось с ней и за одной партой посидеть. Она была круглой отличницей. Очень активная, была у нас председателем совета отряда, потом комсоргом класса. Вот только золотую медаль так и не получила...

Вплоть до итогового сочинения все были уверены, что медаль у Голиковой в кармане. Тема была вполне в духе того времени – «Неумирающая сила романа Островского «Как закалялась сталь». Учительница русского языка и литературы Зинаида Сорокина до сих пор считает, что сочинение Тани было вполне «золотым». Но директор школы и медальный комитет рассудили иначе – Тане Голиковой выписали только серебро. Зато первый жизненный провал закалил характер несостоявшейся золотой медалистки.

Спортсменка, комсомолка, красавица, а еще Трудоголикова. Это всё о Голиковой Татьяне

Татьяна Голикова в школьные годы

Клуб игры

– Таню трудно было не запомнить, – рассказывает учитель Александр Княгинин, который учился на 2 класса старше Голиковой. – Тогда еще говорили, что задачки по математике она щелкала как орешки, не зря потом в Минфине работала. Но и помимо уроков она много чем увлекалась.

При школе был клуб интернациональной дружбы, участники которого переписывались с друзьями из других стран, а также клуб друзей игры. В обоих из них Таня Голикова активно участвовала.

Газета «Пионерская правда» еще в 1968 году объявила конкурс игр – нужно было найти самые интересные и необычные детские подвижные игры. Наша школа оказалась лучшей во всем Советском Союзе. По результатам 5 учеников отправились в «Орленок», а участники конкурса основали клуб друзей игры, который существует до сих пор, – вспоминает Александр Княгинин.

«Мне чаю и Голикову»

Преимущество школы Лесного Городка было очевидным – буквально под окнами учебного заведения был самый настоящий огромный лес.

– Все игры проходили там, на свежем воздухе, – продолжает Княгинин. – В походы ходили, у костра сидели. Переиграли во все известные игры – от лапты до классиков – и стали придумывать свои. Например, у нас был популярен шишкобол – футбол лесными шишками. Ездили в этнографические экспедиции по селам Подмосковья, собирали народные игры. В музее у нас до сих пор хранятся записи Голиковой с рассказами сельских бабушек.

Таня, по воспоминаниям ровесников, всегда была занята – учителя и вожатые, зная ее исполнительность, поручали ей массу дел. В Минфине, говорят, тоже отдавали дань незаменимости «королевы бюджета». Во всяком случае, тогдашний министр Алексей Кудрин, как вспоминают сотрудники, начинал свой рабочий день со слов: «Мне чаю и Голикову».

Капсула под памятником Энгельсу

Клуб игр, как и было принято в советское время, носил имя теоретика марксизма Фридриха Энгельса. Поэтому, когда в Москве начали готовить площадку под памятник Энгельсу у метро «Кропоткинская», из школы Лесного Городка на помощь строителям отправился десант лучших учеников. Таня Голикова была в их числе.

– Мы убирали строительный мусор, помогали готовить площадку, а под основанием заложили капсулу с текстом от школьников 1970-х, которая там до сих пор хранится, – рассказал Александр Княгинин. – Потом мы ездили к этому памятнику возлагать цветы каждый год 28 ноября – в день рождения Энгельса.

Трудоголикова

Навык все успевать и во все вникать помог Татьяне Голиковой и в карьере. Учителя с удовольствием написали примерной отличнице блестящую характеристику, с которой она и поступила в Московский институт народного хозяйства имени Плеханова. После окончания Плехановки девушка пришла сначала в НИИ труда, потом – в Минфин, простым специалистом. Говорят, на работе она имела обыкновение засиживаться допоздна, за что ее в коллективе прозвали Трудоголикова. Но и результат не заставил себя ждать – практически все цифры девушка держала в голове и могла быстро воспроизвести. В том числе и благодаря этому стала подниматься по карьерной лестнице. А это уже совсем другие игры.

Не каждому человеку удается сделать такую заметную карьеру. Правда, при всем при этом во вверенном чиновнице направлении, а именно в медицине, что-то, как все помним, пошло не так...

Sobesednik.ru

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