Татьяна Голикова недовольна оптимизацией медицины. Кто виноват в ошибках — не знает...

При проведении оптимизации здравоохранения в регионах было допущено много ошибок, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Никогда не скрывала своего отношения к оптимизации (здравоохранения. — Прим. ред.), я считаю, что было допущено много ошибок при её проведении в регионах», — сказала Голикова в эфире телеканала «Россия-1».

В декабре Татьяна Голикова критиковала оптимизацию здравоохранения в регионах (мы писали об этом, недоумевая - как так, ведь она же сама здравоохранение курирует!!!). По её словам, качество и доступность услуг резко ухудшились. При этом вице-премьер отметила, что сложно сказать, чья это вина.

...Так, давайте вдумаемся еще раз. Татьяна Алексеевна - вице-премьер (заместитель премьер-министра, кстати, и в правительстве Мишустина тоже!) В сферу ее ответственности ("социальный блок") - входит как раз медицина, в первую очередь. Кто как не она лично, вместе с коллегами по правительству, несет ответственность-то за происходящее? Она говорит - "не скрывала своего отношения к оптимизации". Публично это выплеснулось только в декабре, недавно - но, возможно, она возражала где-то на заседаниях у Медведева? Ругалась с Минфином, что требует сокращать затраты на больницы и врачей? Ходила с жалобами к Путину? Почему ей "сложно сказать" - кто именно лично доводил здравоохранение до разрухи? Или это "само как-то так получилось"?!

Вопрос же не в "жажде крови" конкретных чиновников. Сейчас времена не сталинские - вряд ли кто-то будет министрам, допустившим ошибки, давать "десять лет без права переписки". Но как-то надо разобраться в механизмах ответственности российской власти. Потому что нет никаких гарантий - что через пару лет, наворотив очередных "оптимизаций" (в медицине, в культуре, в образовании, в науке...) очередной чиновник не разведет руками в телевизоре: "Сложно сказать, как так получилось!.."



А положение в российском здравоохранении - действительно плачевно, особенно в глубинке. Напомним некоторые наши заголовки за последнее время:

По инф. pnp.ru

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