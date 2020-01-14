Согласно опросу, у россиян прибавилось оптимизма

Громкие коррупционные скандалы, отставки министров и массовые протесты — таковы ожидания большинства опрошенных «Левада-центром» россиян на 2020 год.

Согласно опросу, скандалов и отставок ожидают 66% респондентов, и это максимум с 2013 года. О массовых протестах заявили 45%, рост на 1 процентный пункт (п.п.) за последний год и на 10 п. п. — за два года.

При этом за год ощутимо снизились ожидания экономического кризиса — до 49% (минус 8 п. п.). Также снизились ожидания вооруженных конфликтов России с соседями — на 11 п. п., до 23%, войны с США или НАТО — до 14% (минус 5 п. п.).

Как показал опрос, у россиян прибавилось оптимизма: 63% считают, что новый год будет лучше предыдущего (5 п. п. больше, чем год назад). И только 55% тревожатся, что год будет напряженным для политики. Напряженности в экономике ожидают 57% (а год назад — 65%). И еще 65% респондентов (максимум с 2013-го) выразили мнение что наступивший год будет спокойным для них лично и их семей.

Как считает глава отдела социокультурных исследований «Левада-центра» Алексей Левинсон, оптимизм россиян можно объяснить двумя факторами. Те, для кого на первом плане материальные условия жизни, считают, что дела стали лучше, поскольку успели адаптироваться к трудностям. Сказывается и усталость от общего негатива. Второй фактор, отметил Левинсон, относится к тем, кто следит за моральным климатом в стране. Их ожидания не столь оптимистичны. Он добавил, пишут «Ведомости», что эмоции от пенсионной реформы, которую люди называли одним из главных событий 2019 года, все еще сохраняются, но «экономического удара» люди пока не ощутили.

«Протесты рутинизируются, поэтому растет ожидание народных волнений. Разоблачение коррупционеров тоже стало рутиной, и люди считают, что такие скандалы продолжатся», — отметил социолог. Он указал: за этими ожиданиями стоит убеждение, что высшее руководство страны (за исключением президента и пары министров) «насквозь коррумпировано и думает только о своем кармане». События в мире россиян тревожат, но бытует мнение, что «нам ничего сделать не смогут», так что люди сохраняют спокойствие.

Опросы россиян по разным темам – любопытное чтиво. С чем-то мы соглашаемся, а с другими ответами могли бы поспорить. Через подобные исследования хорошо видны настроения, предпочтения и ожидания людей, можно понять по каким поводам соотечественники тревожатся, и что волнует их меньше всего. Читая подобную информацию, граждане в основном просто развлекают себя, специалисты же сфер, с темами опросов пересекающихся, могут проанализировать полученные результаты, сделать определенные выводы, скорректировать по определенным позициям свою работу и т.д.



Еще публикации о мнениях россиян можно посмотреть здесь:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ