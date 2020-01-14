Опрос: больше половины людей тревожатся за экономику в 2020-м... Да и за политику тоже

Больше половины россиян (57%) считают, что наступивший год может стать сложным для российской экономики. Кроме того, 55% опрошенных ожидают политической напряженности. Об этом говорится в результатах одного из последних опросов «Левада-центра».

При этом треть россиян (31%) не ожидают никаких напряженностей ни для политики, ни для экономики РФ.

Мнение о том, возможны ли массовые протесты в 2020 году, разделилось примерно пополам с небольшим перевесом в сторону тех, кто не считает подобное развитие событий возможным (47% против 45%).

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Лично для себя и своих семей 65% россиян прогнозируют спокойный год, 28% менее оптимистичны.

Опрос был проведен 12—18 декабря 2019 года среди 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

То, что люди не ожидают улучшения экономической ситуации в стране - вполне ожидаемо. Никаких предпосылок для противоположных настроений нет. Большинство семей у нас в стране живут от зарплаты до зарплаты (какой бы она ни была), оттягивая по возможности платежи по кредитам, а то и беря новые займы для погашения старых, покупают товары в магазинах исключительно по акциям и стараются ничего лишнего не приобретать, ведь иначе до следующего месяца не дотянешь. Понятно, что нужно, чтобы власти как можно скорее принимали какие-то меры для роста реальных доходов граждан, вот только пока нас кормят какими-то выдуманными планами, которые мало стыкуются с реальностью. А пока экономика страны переживает застой, надежды на то, что что-то изменится, нет.

По инф. rosbalt.ru

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