Пенсионный возраст: похоже, власти готовят новую «повышку»

Думская фракция «Единая Россия» не поддержала законопроект, запрещающий повышать пенсионный возраст до 1 января 2030 года (мы уже писали об этой тревожной новости, после событий 2018-го с его "пенсионной повышкой" вопреки протестам - как-то тревожно... - прим. МГ). Как предположил политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов, власти таким образом стараются не связывать себе руки во время экономического кризиса.

Эксперт отреагировал на высказывание депутата от «Справедливой России» Олега Шеина, который счел возможным очередное повышение пенсионного возраста в 2028 году.

«Нахожу предположение Шеина совершенно правдоподобным. <...> Как известно, в первоначальном проекте предполагалось большее повышение, чем было заложено в окончательном варианте. Вполне возможно, что рассматривается возможность в перспективе вернуться к исходным параметрам», — отметил Голосов.

Политолог добавил, что власть таким образом исходит из минимизации рисков. «При экономическом планировании правительство никогда не исходит из оптимистических вариантов, но допускает возможность крайне пессимистических. Неопределенность общей экономической ситуации в мире и в России очень высока, не хотят связывать себе руки», — заключил эксперт.

Напомним, в 2018 году Путин подписал закон о пенсионной реформе. Документ увеличил с 2019 года пенсионный возраст в России — с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

По инф. rosbalt.ru

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Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись заранее поставить под запрет возможность очередной реформы.

За права пенсионеров боролись депутаты от партий КПРФ и «Справедливой России». Парламентарии внесли законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста, однако Госдума это предложение отклонила.

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олег Шеин в своем выступлении на заседании Госдумы привел ряд причин, по которым повышать пенсионный возраст недопустимо, напротив, его нужно снизить.

— Позиция моя и моих коллег такая, что надо не просто накладывать мораторий, а в принципе снижать пенсионный возраст, потому что эти рабочие руки на рынке труда не востребованы, — говорит Олег Шеин. — В декабре месяца в Госдуме официально выступали представители институтов при Министерстве финансов РФ. Они заявили, что из числа «предпенсионеров», людей за пятьдесят, трудоустраиваются только 29%. Повышение пенсионного возраста в этих условиях означает выталкивание людей в полную нищету, без зарплаты и без пенсии.

Будут ли они еще повышать [пенсионный возраст]? Сама логика тех, кто поддерживает повышение пенсионного возраста, отвечает на этот вопрос. Пенсионеров, по их мнению, стало слишком много. Чтобы этим пенсионерам проиндексировать выплаты, необходимо сократить число самих получателей. Мы с вами понимаем, что если речь идет об определенном временном пространстве, то через восемь лет повышение пенсионного возраста закончится, а индексировать надо будет дальше. Надо будет искать другие источники, включать идеологию, а исходя из нее, будут повышать возраст и дальше — до 70, 80 и так далее.

Самое важное: летом прошлого года два крупных института, финансируемых правительством РФ, заявили о том, что 2028 год — это год, когда надо будет повышать снова пенсионный возраст.

Это не фантазия оппозиции, а четкая позиция либеральных институтов. Их логика сегодня реализуется российской властью. Позиция «Справедливой России» заключается в том, что это преступное решение надо разворачивать назад.

— Ваша позиция ясна, но что делать обычным людям, чтобы отстоять свои права?

— Есть международный опыт. Существуют две практики — французская, которую вы сами видели, это страна революции, а также опыт Италии и Польши, где народ пришел на избирательные участки, разгромил там все эти неолиберальные партии. В результате там были приняты законы противоположного характера, снижающие пенсионный возраст.

Следующий год в нашей стране — год больших выборов, — напоминает депутат. — Надо учиться у наших соседей, потому что опыт показывает, что все зависит от людей.

По инф. sobesednik.ru

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