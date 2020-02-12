|
К чему бы это? Госдума отказалась вводить мораторий на повышение пенсионного возраста
|По инф. rosbalt.ru
|12 Февраля 2020 г.
|
К чему бы это? Госдума отказалась вводить мораторий на повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект, запрещающий повышать в России пенсионный возраст до 1 января 2030 года. (Не будем впадать в панику, а сперва подождем объяснений депутатов. Возможно, отклонение проекта закона носит чисто технический характер, ведь в декабре президент Путин пообещал, что о новой пенсионной реформе даже не может быть речи. Но верить этому или нет - каждый решает сам, особенно после 2018 года... - при. МГ.)
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители •