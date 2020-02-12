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К чему бы это? Госдума отказалась вводить мораторий на повышение пенсионного возраста
По инф. rosbalt.ru   
12 Февраля 2020 г.
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