Опрос: большинство людей на Украине надеются сохранить независимость

Абсолютное большинство граждан Украины выступает за независимость страны. Если бы по этому вопросу сегодня состоялся референдум, 89% его участников проголосовали бы за «незалежность». Таковы данные опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Также участники опроса ответили на вопрос о своем отношении к Дню независимости Украины, который отмечается 24 августа. Для 68% респондентов — это государственный праздник, для 23% — просто выходной день, 4% считают этот день «исторической ошибкой».

26% опрошенных полагают, что за годы независимости в стране больше было положительного, 23% — больше негативного, а 46% склоняются к мнению, что было поровну и положительного, и отрицательного.

В недавнем аналогичном опросе соцгруппы «Рейтинг» за независимость «проголосовали» 82%, 12% — против. Причем на западе ее сторонников было 92%, на востоке — 69%.

Интересно, что в 1991 году за независимость Украины проголосовало более 90% участников референдума, в том числе — более 54% в Крыму.

...Естественно, эти известия из Незалежной вызовут разную реакцию (а среди наших пожилых читателей есть люди с полярными точками зрения на российско-украинские отношения). Кто-то будет негодовать, кто-то - приветствовать выбор "бывших (?) братьев". Но в любом случае, нужно относиться к подобным данным как к факту: вот таковы настроения на Украине сегодня. Возможно, они изменятся. История покажет. И напомним некоторые наши заголовки за последнее время по тревожной для всех теме:

По инф. rosbalt.ru

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