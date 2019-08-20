Путин о Донбассе и Зеленском: есть поводы для «осторожного оптимизма»

Во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент РФ Владимир Путин отметил, что на переговорах во Франции будет обсуждаться, в том числе, ситуация в Донбассе.

Глава российского государства заверил, про проинформирует французского коллегу о своих последних контактах с вновь избранным президентом Украины, сообщает ТАСС.

По мнению Путина, есть «некоторые вещи», которые можно обсуждать и которые внушают «осторожный» оптимизм.

Президент РФ также добавил, что альтернативы «нормандскому формату» для урегулирования ситуации на Украине нет. Он подчеркнул, что российская сторона будет его поддерживать. Вместе с тем, добавил Путин, любая встреча, в том числе и в «нормандском формате», должна приводить к конкретным результатам.

Президент напомнил о необходимости реализовать принятое в 2016 году компромиссное решение, касающееся имплементации закона об особом статусе Донбасса. То же самое касается и других вопросов, в частности, вопросов амнистии, добавил Путин.

Напомним, что мы продолжаем следить за новостями из тревожного для нас всех региона - при этом полагая, что взаимный обмен обвинениями и ярлыками (чем любит заниматься пропаганда и в Москве, и в Киеве) в любом случае мало помогает приблизить дело мира. Важно прислушиваться к любому конструктиву и изменениям в точках зрениях политиков и населения, чтобы разобраться в происходящем:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ