«33 на 33» и другие новости с российско-украинских «фронтов»

Москва и Киев близки к завершению процесса обмена удерживаемых граждан на территории обеих стран. Как сообщил источник РБК, стороны обсуждают формулу обмена 33 на 33 человека без учета главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского. Есть и другие новости со сложных "фронтов" взаимоотношений братских (в прошлом?) стран...

Издание отмечает, что освобождение Вышинского, как ожидается, будет проходить по особой схеме. Вместе с тем источник РБК не уточнил, будет ли включен российский журналист в этом раунде обмена.

По словам другого собеседника издания, российская сторона не настаивает на обязательном обмене Вышинкого. Москве якобы принципиален факт его освобождения.

Будет ли освобожден в этот раз украинский режиссер Олег Сенцов, собеседники РБК затруднились ответить.

Тем временем, по информации издания, омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на один день летит в Киев.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что контакты представителей России и Украины по обмену удерживаемыми лицами есть.

заявлял, что контакты представителей России и Украины по обмену удерживаемыми лицами есть. О том, что Россия и Украина могут обменять граждан до конца августа, писала газета «Коммерсант».

Как уточняет источник РБК, с украинской стороны переговорным процессом занимается команда офиса президента Украины, этот вопрос Владимир Зеленский курирует лично. Напомним, что тему освобождения моряков Зеленский особо выделял как в предвыборной кампании, так и уже после инаугурации.

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Диалог между российским президентом Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским начат. Так прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вероятность обмена удерживаемыми лицами между сторонами, а также возможность улучшения отношений двух стран.

Песков сказал, что этот диалог уже привел к «определенным контактам», пишет РИА «Новости». При этом пресс-секретарь президента напомнил слова Путина об «осторожном оптимизме» в части отношений Москвы и Киева.

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От редакции МГ: мы отлично знаем, что нас читают пожилые люди с разными точками зрения на длящуюся "размолвку" братских стран (как не хочется говорить "бывших братских"!) Точки зрения разнятся - хотя бы потому, что наш портал читают и в Москве, и в Киеве (а у большинства граждан Украины по-прежнему велико стремление к независимому курсу страны, это объективно). Подчеркнем, что разговор об истоках и обстоятельствах этого конфликта - будет длиться еще годами и, возможно, поколениями. Такие драмы не прекращаются в одночасье! Но приветствовать хотя бы первые шаги к конструктивному диалогу - должен каждый разумный человек. Тем более, что политический конфликт послужил трагическому разделению целых семей, когда-то близких людей... Напомним некоторые заголовки последнего времени:

По инф. rosbalt.ru

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