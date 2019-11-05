«Не наши войны...» Так что имел в виду «Батька Лукашенко»?

Немало шума наделало странное высказывание лидера Беларуси Александра Лукашенко - особенно в контексте его уклончивой позиции по отношениям с Россией (руководство которой привыкло воспринимать бывшую БССР как самого близкого друга и партнера, и вообще "младшего брата")

Александр Лукашенко заявил, что белорусы «навоевались в чужих войнах», поэтому «страница войн для белорусского народа уже перевернута». Он упомянул Отечественную войну 1812 года, Первую мировую и Великую Отечественную войны. «Это не наши были войны. Мы, тем не менее, горя хлебнули», — подчеркнул Лукашенко.

Александру Лукашенко на его заявление о «втягивании» белорусов в чужие войны ответил российский премьер Дмитрий Медведев.

«Это не участие в чужих войнах, для меня очень странно слышать такие слова», — отметил Медведев, передает РИА Новости. По его словам, нельзя «бросать хоть какую-то тень на подвиг предков, которые защищали свою землю — жили на территории современной России или Беларуси, они защищали свою землю от захватчиков». «Так было в 1812 году, так было в период Первой Мировой войны, в период Второй мировой или Великой Отечественной войны….», — добавил Медведев.

Позже пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт объяснила слова президента Белоруссии Александра Лукашенко. По ее словам, слова были вырваны из контекста.

«Президент имел в виду, что навоевались — и Беларусь, и Россия — хватит!» — уточнила Эйсмонт. По ее словам, если кто-то и отрекался от чего-то, то это «делалось в самой России, и не единожды», передает РИА Новости.

Эйсмонт также призвала Москву и Минск решать насущные проблемы, например, с газом, нефтью или продуктами питания.

Убедительны ли объяснения пресс-секретаря белорусского лидера? Судите сами... От себя же добавим, что всякая тонкая игра со словами и их смыслами - это примета тревожных времен, когда политики (и люди вообще) хотят одновременно показать свою "особливость", самостоятельность в суждениях - и постараться ни с кем не поссориться при этом. Александру Григорьевичу Лукашенко это, кстати, удается неплохо - в сохраняющихся двусмысленными отношениях с Москвой (и "братья" вроде бы, но и сливаться в жарком поцелуе не спешим):

По инф. rosbalt.ru

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