Медикам опять обещают зарплату поднять. Дождутся ли и чего в итоге?

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До сих пор остается актуальным вопрос о том, кому повысят зарплату в 2020 году в России. Уже не первый год российское правительство старается увеличить заработные платы докторам, чтобы те могли получить достойный уровень жизни, и на полученные средства можно было нормально прожить.
Как считается зарплата в России врачам
С того момента, как прозвучали майские указы Путина, доктора до сих пор так и не получили повышения доходов. В 2020 году правительство обещает провести индексацию доходов медицинских работников. Специалисты в это время уверены, что инфляцию компенсируют, вот только материальное положение докторов не изменится.
Для того, чтобы повысить выплаты докторам и остальным медицинским работникам, потребуется, выделение из бюджета около 200 млрд рублей. Вот только этих денег в стране нет. Стоит отметить, что в других странах работа медиков ценится намного больше, чем в России, потому там и зарплата намного больше.
В РФ заработная плата докторов считается, суммируя несколько факторов:
премии; компенсация инфляции; категория; вредность работы, если такая имеется; государственные награды или поощрения.
Какая зарплата у российских докторов будет в 2020 году
Медицинские специалисты в разных регионах получают разные оплаты. При этом, статистические данные не всегда показывают настоящую зарплату. Например, в Российской статистике говорят, что доктор с самой высокой категорией получает 80 тыс. рублей, но на в реальности его зарплата едва дорастает до 50 тыс. рублей.
В соответствии с той же статистикой, медики среднего класса должны получать около 40 тыс. рублей, но на самом деле такие работники получают около 27 тыс. Младший персонал поликлиник, по статистике, должен получать около 35 тыс., но в реальности выходит 23 тыс. рублей.
В неких регионах медики вынуждены трудиться на две ставки, так, как их заработная плата уже сейчас приравнена к МРОТ.
Сейчас не прекращаются активные разговоры о том, что докторам в 2020 году будут добавлять зарплаты, потому работники продолжают надеяться на то, что правительство сможет провести индексацию.
Сейчас экономическое состояние Российской Федерации сильно пошатнулось из-за падения цены на нефть и распространения коронавируса. Сейчас будет сильно трудно найти в бюджете дополнительные средства для того, чтобы пересмотреть выплаты медикам.
На сколько могут повысить зарплаты в России
Медики могут не надеяться на значительную прибавку. Если повышение и будет, оно составит 5.4%, а в будущем году добавят еще 6.6%. В Сети сейчас говорят, что совсем скоро на официальном сайте правительства должен появиться указ от Михаила Мишустина о том, чтобы выделить дополнительно 18 млрд для повышение заработных плат медикам и учителям.
Стоит напомнить, что в соответствии с майскими указами Путина, со временем заработные платы докторов должны быть повышены на 200% от средней региональной оплаты, а младший персонал должен получить на 100% больше.
Сейчас остается неизвестным точно, когда будет проведена индексация зарплат докторам, и будет ли она вообще. Если же такая процедура состоится, в этом году уровень индексации составит только 5.4%.
Конечно, хорошо, если медикам поднимут зарплату. Но до обещаного уровня реально ли? И в относительно спокойные годы врачи и медсестры не получали столько, сколько писалось в отчетах чиновников. А сейчас падение цен на нефть, коронавирус и предрекаемый экономистами неизбежный рост цен. Не очень верится пока в провозглашенное, но поживем, как говорится, увидим. А вдруг?!
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До сих пор остается актуальным вопрос о том, кому повысят зарплату в 2020 году в России. Уже не первый год российское правительство старается увеличить заработные платы докторам, чтобы те могли получить достойный уровень жизни, и на полученные средства можно было нормально прожить.
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