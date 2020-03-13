Чего ждем, Степаныч? Да ценники опять взлететь должны!

Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов видит риски роста цен на бытовую технику и лекарства в РФ на фоне нестабильности рынков, но власти готовы реагировать. Об этом он заявил 11 марта журналистам.

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При этом Белоусов пока не видит «признаков» спада экономики в нынешнем году. «Пока такой опасности нет. То, что происходит сейчас на рынках, мы внимательно отслеживаем. Пока мы идем по более-менее позитивному сценарию», — цитирует ТАСС первого вице-премьера.

Он также надеется, что инфляция в 2020 году не превысит 4%.

Ранее газета «Известия», опросив экспертов, сообщила, что зарубежные товары, ввозимые в Россию, на фоне резкого падения курса рубля и влияния коронавируса на экономику могут подорожать в диапазоне 10-35%, а те, что выпускают международные компании внутри страны, — максимум на 10%.

Аналитики полагают, что сильнее всего поднимутся в цене детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика.

Кроме того, ожидает эксперт «Финама» Алексей Коренев, по большинству автобрендов можно ждать повышения цен в диапазоне 6—10%. Причем повышение будет касаться всех машин, включая отечественную марку Lada, — при выпуске применяются импортные комплектующие и оборудование.

Эксперты также не исключают удорожания жилья, — при сохранении текущего курса рубля его средняя стоимость может вырасти на 10—15%.

Напомним, 9 марта 2020 года на финансовых и нефтяном рынках случился «черный понедельник». Майские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent обвалились в ночь на 9 марта сразу на 31% — с пятничных $45 до $31. Резкое падение произошло из-за того, что страны альянса ОПЕК+ не смогли 6 марта договориться ни о дополнительном сокращении нефтедобычи, ни о продлении сделки на более длительный период (после 31 марта). К тому же Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу и снизить цены на нефть.

На этом фоне на международном валютном рынке (российские были закрыты в связи с выходным днем) началась паника, — курс российской нацвалюты в течение дня обрушился до 86 рублей за евро и до 75 за доллар США. К вечеру понедельника потери удалось частично отыграть. По итогам торгов 10 марта доллар и евро подорожали лишь на 5-5,5%, так что не случилось и повторения «черного вторника» 2014 года, когда курсы валют на бирже за день подскочили на 38-48%, а курс евро достигал 100 рублей.

Что касается продовольствия, то эксперты признают позитив от импортозамещения, особенно в сельхозпродукции, — благодаря этому инфляция не превысит целевого значения в 4%.

Тем не менее, обвал рубля в первую очередь может отразиться на ценах импортируемого в Россию продовольствия. Так, по итогам всего 2015 года после двукратной девальвации российской валюты в декабре 2014-го цены на продовольствие в России выросли в среднем на 15%.

Сейчас основные категории продовольственных товаров — хлеб, хлебобулочные изделия, мясо, сахар и его заменители — почти на 100% производятся в России, в отдельных категориях, например в макаронных изделиях, импорт составляет 5%, напоминает представитель Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко.

Однако из-за девальвации рубля под «удар» попадают такие импортные продукты питания, как овощи, фрукты и алкоголь.

Российская ассоциация аптечных сетей прогнозирует, что из-за девальвации рубля серьезно подорожает медицинская техника, которая в основном импортируется из-за рубежа.

«Что точно вырастет, это медицинская техника — тонометры, термометры, ингаляторы и так далее. Они все импортируются, и расчет цен на них, как правило, привязан к доллару и евро», — заявил РИА «Новости» председатель координационного совета ассоциации Евгений Нифантьев.

Давайте говорить честно: уровень жизни примерно половины россиян (43%) в уходящем году снизился, а для 35% россиян (для них лично и их семей) 2019 год оказался труднее предыдущего. Более того: в каждой шестой российской семье ухудшилась ситуация с питанием. Все это говорит о том, что на среднестатистические зарплаты прожить сейчас не так-то просто.И вот на фоне этого нам преподносят новость о том, что скоро все вновь подорожает. Неужели власти думают, что люди снова стерпят?.. А вот заголовки, подтверждающие, что терпение у россиян уже совсем на пределе:



По инф. rosbalt.ru

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