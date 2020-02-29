Медсестра из Кургана будет судиться из-за низкой зарплаты. Приводит реальные цифры…

Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее коллег.
Как сообщила Светлана Щедрина, с момента ее прихода в медицину в 2015 году заработная плата не индексировалась ни разу. «Вместо официальных 40 тыс. рублей за две ставки и переработки она получает около 30 тыс., при этом с 2015 года у врачей убрали стимулирующие выплаты, а положенный норматив 20 пациентов на одного медработника на сегодня составляет 60 человек на медсестру», — объяснила медсестра. По ее словам, нет доплаты за тройную переработку, а с 2018 года сократились доплаты за вредность. При этом обращения в трудовую инспекцию не дают никаких результатов.
Щедрина рассказала, что в сходном положении находятся все медицинские работники, и их фактические зарплаты нельзя сравнить с официальными данными. При этом многие были переведены на должности санитарок, тогда как выполняют обязанности медицинских сестер.
В департаменте здравоохранения региона заявили, что Щедрина работает на 1,5 ставки медсестрой и получает следующие компенсационные выплаты: 25% от оклада за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 40% от оклада за работу, обусловленную непосредственным контактом с больными СПИД и ВИЧ- инфицированными; 20% за каждый час работы с 22:00 до 6:00. Также ей, по данным департамента здравоохранения, производятся стимулирующие выплаты за качество и сложность работы согласно критериям качества и сложности, разработанными и утвержденными тубдиспансером.
«Заработная плата Светланы Щедриной превышает показатели, установленные указом президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 „О мероприятиях по реализации государственной социальной политики“», — заявили в ведомстве.
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Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее коллег.
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