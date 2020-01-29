У врачей нет сил терпеть. В уральском городе — забастовка медиков!

Сотрудники Центральной районной больницы в городе Богданович в Свердловской области объявили забастовку из-за плохих условий труда и низких зарплат, сообщается в Twitter профсоюза медработников «Альянс врачей».
По словам сотрудников больницы, в здании 18 лет не было ремонта: в помещениях капает вода, возможно короткое замыкание, нет чистых подушек для пациентов. Условия работы не соответствуют закону об охране труда.
Путинская стабильность: «За 18 лет не было ни одного ремонта». И хоть каждый день министров меняй, ничего не изменится. Только бесконечные враньё, воровство и разруха. Работники больницы объявляют забастовку. pic.twitter.com/BuZnIpqPTR
«Прокуратура выносила представление о необходимости ремонта. Скорее всего на это выделялись деньги, но с тех пор ничего не изменилось, и хотят всех сократить», — рассказала «МБХ медиа» глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева и добавила, что сокращение планируют провести 27 февраля.
Зарплата санитарок Центральной районной больницы в Богдановиче составляет около 11-12 тыс. рублей, медсестер – примерно 14 тыс. рублей, фельдшеров – около 20 тыс. рублей. При этом сотрудников не обеспечивают спецодеждой и лекарствами.
Посмотрите, что наше государство под управлением сказочного Путина сделало с работниками Богдановической ЦРБ в Свердловской области. Слезы, горе, ужас. pic.twitter.com/wDgHSSwyKo
По словам Васильевой, забастовка начнется с 28 января. В ней будут участвовать работники всего хозяйственного блока — прачечной, пищеблока и инженерной службы. Всего к протесту присоединятся около 15 сотрудников. Забастовку они планируют закончить только после того, как в больнице проведут ремонт, и сотрудники смогут вернуться на работу. Также Анастасия Васильева отметила, что работодатель должен будет оплатить простой, так как протест начался по его вине.
Больше подробностей «Альянсу» узнать не удалось, так как администрация больницы вызвала полицию. Работников пищеблока «просто закрыли в здании». При этом правоохранители не смогли объяснить, зачем их сюда вызвали и что нарушают представители профсоюза.
Классика: вы ничего не нарушаете, но мы всё равно будем здесь стоять целым нарядом, пугать сотрудников больницы и мешать забастовке. Настоящие бандиты могут не переживать — все силы полиции брошены на борьбу с медициной pic.twitter.com/N187dGhhO5
Официальный представитель регионального Минздрава Констатин Шестаков сообщил Ura.ru, что «медицинская организация работает стабильно», информации о забастовке у ведомства нет.
«Никаких жалоб от врачей и среднего медперсонала из этой медицинской организации не поступало», − отметил он.
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