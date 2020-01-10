Идеология победила правду: Польша поставила на одни весы СССР и Германию

Нижняя палата парламента Польши приняла резолюцию, в которой обвинила российские власти в «манипулировании историей». Об этом сообщила пресс-служба Сейма.

Согласно документу, СССР и нацистская Германия якобы несут равную ответственность за начало Второй мировой войны.

В резолюции утверждается, что к началу войны привела политика двух тоталитарных держав — Германии и Советского Союза и заключение пакта Молотова — Риббентропа.

В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда, как передает «Польское радио», подчеркнул, что Варшава продолжит бороться за свою историю и не позволит «лгать и искажать» историю.

Сообщения о резолюции Сейма Польши прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она указала, что «правда зафиксирована Нюрнбергским трибуналом». Если польский Сейм сомневается в его решениях, то об этом надо заявить, отметила она. Таким образом, подытожила представитель МИД РФ, идеология победила правду.

Российско-польский конфликт вокруг истории обострился после заявлений президента России Владимира Путина в декабре. Он, в частности, назвал работавшего в Третьем рейхе польского посла Юзефа Липского «свиньей». Так он прокомментировал обещания дипломата поставить памятник немецкому фюреру Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку. Также глава государства напомнил, что СССР был последней страной, подписавшей пакт о ненападении с Германией. По словам Путина, на момент ввода советских войск на польскую территорию польское правительство уже бежало из Варшавы.

Заявления российского лидера вызвали резкую ответную реакцию в Польше. Так, например, МИД Польши вызвал российского посла, а премьер страны Матеуш Моравецкий опубликовал особое заявление, в котором обвинил СССР в союзе с нацистской Германией. Также председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих обвинили власти РФ в «манипуляции историей».

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Причина этого конфликта изначально в том, что память о жестоких событиях XX века у разных народов - разная. У Польши - одна, у России - другая. Так, недоброй памяти Пакт "Молотова-Риббентропа" поляки и многие другие европейцы прямо называют "разделом Европы между гитлеровской Германией и сталинским СССР". У российского руководства - оценка другая... На территориях отдельных государств (Польши или России, в данном случае) можно, конечно, "бороться с искажением истории" сколько угодно - запрещая споры и высказывания альтернативных точек зрения... Только это вряд ли сблизит взаимопонимание между народами. А действительно объективно рассуждать о событиях тех времен беспристрастно смогут, пожалуй, только наши внуки и правнуки.

По инф. rosbalt.ru

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