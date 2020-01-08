Польша задумала запретить российскую трактовку истории

Вице-спикер польского сейма Малгожата Кидава-Блоньска выступила против попыток России «переписать историю» на свой манер. Это еще одна иллюстрация: события мировой истории, особенно недавней - оцениваются в разных странах по-разному, исходя из текущих политических интересов властей (но и народной памяти тоже)...

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В своем Twitter Кидава-Блоньска пообщала от лица Варшавы бороться с попытками привнести в школьные учебники «клевету», которая будет порочить репутацию Польши.

«Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно», — заявила она.

Комитет сейма по внешней политике уже начал работу над соответствующим законодательным документом, который будет рассмотрен на следующем заседании парламента.

Ожидается, что работа над документом завершится в среду, 8 января, отметил глава фракции партии «Право и справедливость» Рышард Терлецкий.

Ранее председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих обвинили власти РФ в «манипуляции историей». Их недовольство вызвало заявление российского президента Владимира Путина, назвавшего дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью». Путин сделал такое заявление на расширенной коллегии Минобороны, сославшись на архивные документы, из которых следует, что Гитлер говорил Липскому об идее выслать евреев в Африку.

Причина этого конфликта изначально в том, что память о жестоких событиях XX века у разных народов - разная. У Польши - одна, у России - другая. Так, недоброй памяти Пакт "Молотова-Риббентропа" поляки и многие другие европейцы прямо называют "разделом Европы между гитлеровской Германией и сталинским СССР". У российского руководства - оценка другая... На территориях отдельных государств (Польши или России, в данном случае) можно, конечно, "бороться с искажением истории" сколько угодно - запрещая споры и высказывания альтернативных точек зрения... Только это вряд ли сблизит взаимопонимание между народами. А действительно объективно рассуждать о событиях тех времен беспристрастно смогут, пожалуй, только наши внуки и правнуки.





По инф. rosbalt.ru

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