Екатеринбург: противники "храма вместо сквера" победили. Но поняли ли что-то чиновники?

Жители Екатеринбурга одержали «чистую победу», добившись отказа властей от строительства храма в сквере, считает президент Института развития и модернизации общественных связей Федор Крашенинников. Как считает эксперт, горожане защитили сквер и показали власти, что с ними нужно считаться.
«Если отбросить все глупости про то, что люди, которые выступали против строительства, были просто баламуты, которым лишь бы выступать, то это — чистая победа. Жители нашего города уже трижды отстояли три очень важных для себя пространства в центре Екатеринбурга: площадь Труда в 2010 году, городской пруд в 2017 году и сквер у театра драмы в 2019 году», — отметил Федор Крашенинников.
Политолог выразил надежду, что теперь чиновники постараются не допускать конфликтов. «Судя по заявлению губернатора и другим новостям, следующее решение по этому вопросу, если будет приниматься, то впервые за эти три раза с учетом мнения горожан будет выбрано место, которое вызовет минимум возражений. Это, конечно, большая победа. Мы боролись за то, чтобы при принятии решения учитывались мнения горожан. Надеюсь, теперь их будут учитывать. Ну, а сквер мы отстояли. Это очень здорово», — подчеркнул Федор Крашенинников.
По данным соцопроса ВЦИОМ, большинство жителей Екатеринбурга — 74% — считают неудачным местом для строительства храма святой Екатерины сквер у театра драмы.
Опубликованные данные опроса ВЦИОМ дают основания исключить сквер у театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма святой Екатерины, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Но есть и другие новости. В Екатеринбургской епархии РПЦ считают результаты опроса ВЦИОМ о месте размещения Храма Святой Екатерины в Екатеринбурге нерелевантными.
«По мнению Екатеринбургской епархии, проводить опрос во время обострения ситуации, не дав сторонам предоставить аргументы, это не делает опрос конструктивным и отражающим действительную ситуацию. Поскольку в обществе еще сохраняется определенная напряженность и недоинформированность относительно проекта строительства храма, благоустройства сквера и городской набережной (потому общество в принципе пока не может сформировать о нём свое мнение), а в горожанах еще слишком велико эмоциональное напряжение, в таком настроении решения не принимаются. К тому же, это всего лишь небольшой срез, который скорее отражает еще совсем недавнюю „перегретость“ общества», — говорится в заявлении епархии.
«Мы по-прежнему молимся, объясняем и призываем горожан внимательно ознакомиться с проектом, масштабную презентацию которого сейчас готовит Фонд святой Екатерины», — добавили в представительстве.
А глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что не готов по рекомендации губернатора вычеркнуть сквер у Театра драмы из перечня площадок для опроса по выбору места для строительства храма святой Екатерины.
«Я не готов вычеркивать сквер из опроса. Как только мы убираем площадку из шорт-листа, мы влияем на результат и на то, с чего все началось», — заявил в ходе встречи с православными активистами Высокинский, слова которого приводит 66.ru.
Заметим, что для страны (которая пристально наблюдала за происходящим на Урале), по большому счету, не так важно теперь - останется ли вариант с "храмом вместо сквера" в списке для голосования. Гораздо важнее, что власти приучаются к мысли: с людьми надо советоваться, люди готовы противодействовать покушениям на их "среду обитания".
Также важно отметить, что "прецедент в Екатеринбурге" наверняка будет иметь значение для всей страны - т.к. подобные ситуации возникают повсеместно: так, напомним, столкновения мнений бурлят вокруг планируемого строительства мечети в Казани. Но это касается не только культовых сооружений, конечно же. Речь идет и об офисах, и о торговых центрах... Просто строительство храмов вызывает наиболее поляризированные страсти: противники клерикализации общества негодуют, сторонники - поддерживают.
Еще очень важно донести до властей (ну, и для себя самих) простую мысль: любые общественные движения могут возникать стихийно, на волне справедливых эмоций. Но любое движение столь же естественным образом обретает лидеров, получающих моральное право говорить "от имени толпы". По другому — не бывает, это закон цивилизации. И глупо клеймить таких людей (даже если их мысли нам не нравятся) экстремистами... как это, похоже, готовы делать в Кремле.
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Решение о месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга было недостаточно проработанным, заявил в среду заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов.
«Это гражданский вопрос, который возник в силу того, что решение было недостаточно проработано. Может быть, нужно было более внимательно изучить настроение людей, их пожелания», — сказал он после совещания в Екатеринбурге по вопросам национальной политики.
«Может быть, нужно было более тщательно подойти к выбору места, чтобы, создавая хорошее дело, не ущемить интересы другой части населения <…> На сегодня, как мы видим, конфликт исчерпан, и есть интересная правильная программа региональных и городских властей по обустройству города и созданию мест, для того, чтобы люди могли проводить досуг. Строительство храма, наверное, будет в том месте, в котором горожане посчитают нужным, и это станет значимым объектом для всего Екатеринбурга», — заявил Магомедов, слова которого приводит ТАСС.
В то же время, Магомедов считает, что протест в сквере разжигали экстремисты: «Экстремистские деструктивные силы втягивают в дестабилизацию ситуации молодежь. Чтобы это предотвратить, нужно усилить работу с религиозными организациям, чтобы те вели разъяснительную работу на ранних стадиях».
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