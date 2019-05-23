"Взрывоопасная" тема в Казани: быть или не быть мечети у школы и жилых домов?

В Казани жильцы нескольких домов выступили против строительства мечети. На стихийный сход пришли также и сторонники стройки. Ситуация зеркально напоминает вроде бы притушенную историю в Екатеринбурге, где поводом для настоящих столкновений стали планы по строительству тоже храма, но православного...

Госисполком Казани выделил участок под строительство мечети «Рахматулла» рядом с жилыми домами и школой на улице Годовикова еще в 2013 году, но строительство так и не началось.

Как пишет «Вечерняя Казань», в минувшую пятницу участок обнесли капитальным забором, на заборе повесили паспорт объект, который гласит, что согласно выданному 23 января 2019 года казгорисполкомом разрешению к третьему кварталу 2022 года здесь будет построена большая мечеть с двумя минаретами.

Накануне во двор дома на улице Академика Павлова вышли жильцы окрестных домов: они ничего не имеют против мусульманского храма, но категорически не хотят, чтобы культовое учреждение разместилось у них под окнами. Также здесь собрались представители мусульманской общественности. Всего на сход собрались около 200 человек.

Местные жители считают, что по СанПиН санитарная зона для культового объекта должна быть равна 50 метрам, а от окон дома до вновь возведенного забора нет и двадцати.

«Не учли мнение жильцов, нахально поставили в течение суток этот чертов забор. Воткнулись на пятачке! Места, что ли, мало в Казани!» — возмутился один из жильцов.

Защитник мечети Ильдар Зарипов заявил, что ближайшая мечеть находится на Мариупольской улице и она часто бывает переполнена.

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Напомним, что ситуация в Екатеринбурге, где дело дошло до стычек по поводу размещения православного храма на месте популярного у горожан сквера, по заверениям властей будет решена путем народного опроса (и, возможно, даже референдума). Как поступят в столице Татарстана - неизвестно пока. Но эти истории объединяет схожесть ситуации: часть людей активно не готова жертвовать своей средой обитания - и, к тому же, усматривает в строительстве именно культовых сооружений признак клерикализации общества. А другая часть, наоборот, этому рада. К чему может привести эта взрывоопасная смесь противоречивых взглядов людей на родные города - страшно даже подумать!

По инф. rosbalt.ru

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