Екатеринбург: конфликт вокруг места для храма, кажется, исчерпан. Слава Богу!

Судя по всему, жителям Екатеринбурга РПЦ и спонсоры строительства храма, вызвавшего массовые протесты, окончательно отказались возводить его в сквере около тетра драмы. Собор святой Екатерины будет строиться в другом месте... И слава Богу — пусть все будут рады компромиссу!

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл заявил, что церковь решила не возводить храм «в атмосфере тотальной лжи и обмана» и не давать причин для раздора. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что протесты из-за строительства храма в сквере в Екатеринбурге были организованной акцией.

Наверное, стоит снисходительно простить пастырям Церкви такие заявления, невинно подменяющие понятия: ведь протестовали горожане вовсе не против храма, а лишь против выбранного первоначально места для его возведения. И сам факт организованности действий - вовсе не грех, а наоборот, свидетельство абсолютной разумности граждан! Впрочем, и Церковь, получается, проявила совершенно здравый смысл, отказавшись упорствовать в своем намерении. Достойная позиция!

Местный митрополит также подчеркнул, что место строительства было выбрано «открыто и честно большинством горожан» и поблагодарил жителей, направивших свои предложения о месте размещения собора.

Отмечается, что строительство вскоре начнется на достойном месте, однако будет это "не в сквере и не в парке".

Серия несогласованных акций протеста прошла в Екатеринбурге в середине мая. Акции проходили с задержаниями.

По инф. rosbalt.ru

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