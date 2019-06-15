По следам конфликта "Сквер или храм": Патриарх Кирилл считает протесты "организованной акцией". Видимо, это считается грехом...

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что протесты из-за строительства храма в сквере в Екатеринбурге были организованной акцией. Об этом сообщается на сайте РПЦ. Честно говоря, от таких заявлений берет оторопь: неужто глава Церкви считает общественную самоорганизацию людей за грех?

«Строительство храмов никак не должно становиться предметом борьбы, в том числе политической. А факт, что в данном конфликте присутствовало политическое измерение, совершенно очевиден», — отметил патриарх.

По его словам, он изучил, какими сообщениями обменивались пользователи соцсетей, и пришел к выводу, что «это была хорошо организованная акция».

Он добавил, что саму идею стоило визуализировать, «не просто ставить заборчик».

Серия несогласованных акций протеста прошла в Екатеринбурге в середине мая. Акции проходили с задержаниями. Напомним некоторые заголовки об этих событиях:

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Независимо от того, одобряете ли вы или осуждаете гражданскую активность в Екатеринбурге, вспыхнувшую из-за желания значительной части горожан сохранить сквер в центре города, наверное, имеет смысл сформулировать свое отношение к словам Патриарха. Ведь его слово очень значимо в России (а РПЦ претендует на то, чтобы ее голос был слышим и в мирских делах, и это достойно уважения!). На наш взгляд, его позиция выглядит какой-то странной и нелогичной. Да, конечно, протесты в Екатеринбурге были организованы! Совершенно естественно, что в рамках любой социальной активности (независимо от целей!) - происходит самоорганизация людей, среди них появляются лидеры, кто-то берет на себя координирующие функции, как-то налаживаются информационные связи... И что? Это совершенно естественный процесс человеческого общежития - это и отличает людей от стада баранов! Так было и в пещерные времена, и во времена Христа, и в XXI веке будет... И почему вдруг организованность людей стала грехом, достойным осуждения? Непонятно!

О том, как люди в наше время организовывают свои протесты в борьбе за лучшую жизнь (будь то экология или достойные доходы) или коллективно творят добрые дела — мы пишем постоянно.

По инф. rosbalt.ru

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