Война с бесплатной едой: бессмысленная и беспощадная

Замечали, как в ящиках, куда рыночные торговцы скидывают подгнившие овощи-фрукты, роются старики? Придя домой, они отрежут гнилые бока у помидоров-огурцов, отмоют порченные бананы-апельсины, и будет у них витаминный салат да фруктовый десерт.

Я отвожу глаза, когда вижу эту картину. Тошно жить в стране, где одинокие пенсионеры обречены побираться. Еще сильнее подташнивает, когда в новостях сообщают о новых рекордах бульдозеров, закатывающих в грязь санкционные яблоки и сыр. По данным Россельхознадзора, с момента введения продуктового эмбарго в России уничтожили около 30 тысяч тонн «санкционки». Хорошо хоть перестали показывать это «жертвоприношение» по телевизору — говорят, у электората от таких сюжетов сильно поднималось давление, а у политиков падали рейтинги.

И вот — новый поворот. СМИ тиражируют новость про ресторатора из Екатеринбурга, который открыл свой первый магазин и решил свежепросроченные продукты не выкидывать на помойку, а раздавать — хлеб, крупы, овощи и т. д. Написал в «Фейсбуке», что, по его мнению, это поможет людям прокормиться, сохраняя человеческое достоинство. Но тут прибежали инспекторы Роспотребнадзора с криком «вы нарушаете закон» и пригрозили крупным штрафом. А голодные тем временем продолжают добывать еду в мусорных контейнерах — Роспотребнадзор туда не суется.

С одной стороны, вроде действительно нехорошо раздавать просрочку. С другой — многие ли из нас выбрасывают хлеб спустя два дня после покупки? У меня лично рука не поднимается — лучше сделаю сухари или гренки. Так зачем отправлять на свалку еще вполне годные продукты, когда в стране растет число бедных и даже откровенно нищих людей? И почему тот факт, что эти же продукты люди будут есть, не сняв с магазинной полки, а вытащив из мусорной кучи, Роспотребнадзор не волнует?

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Этот вопрос актуален, конечно, не только для России. Например, во Франции три года назад приняли закон, запрещающий супермаркетам избавляться от продуктов с истекающим сроком годности. Там тоже все началось с помоек. Депутат одного из городков под Парижем заметил, что у мусорных контейнеров супермаркета по вечерам собираются люди, набивая сумки списанными багетами, овощами, мясом и т. д. Создал петицию — дескать, давайте придумаем более цивилизованный способ обращения с едой. Его активно поддержали — и обычные граждане, и известные люди.

Французские парламентарии были вынуждены взяться за разработку законопроекта. Теперь все магазины во Франции площадью больше 400 квадратов обязаны установить контакты с благотворительными организациями и передавать им залежавшиеся запасы. Также французский закон запрещает портить продукты — в России это чаще всего делают, заливая выброшенную просрочку хлоркой. Подумали и о животных: еду, не годную для человека, французские ритейлеры передают на корм братьям меньшим или для производства компоста. За нарушения — гигантские штрафы и даже тюрьма до двух лет.

У нас идет обратный процесс. Предпринимателей, пытающихся подкормить неимущих, штрафуют, ссылаясь на заботу о здоровье потребителей. А тем временем школьники выкладывают в соцсети фотографии «социальных обедов», на которых то черви в каше, то зеленое мясо в супе. Что съели ульяновские курсанты, заболевшие эхинококкозом, до сих пор не известно, но многие из ребят останутся инвалидами до конца жизни. В московских детсадах прошли вспышки дизентерии, но я нигде не могу найти информацию, кому Роспотребнадзор выписал за это хотя бы штраф. О том, чем кормят в интернатах для инвалидов и домах престарелых, страшно даже читать — посты Нюты Федермессер, которая сейчас объезжает эти заведения по всей России, заставляют плакать от ужаса и бессилия. На этом фоне крупномасштабного сбыта откровенного гнилья ухищрения ретейлеров, крошащих просрочку в салатики или тупо переклеивающих на товарах этикетки со сроками годности, кажутся мелочью.

Так почему же в стране, где миллионы людей до сих пор считают банан или баночку йогурта деликатесом, а половину курицы покупают раз в месяц с пенсии или зарплаты­, никто не инициирует закон вроде французского?

Тот же Роспотребнадзор мог выйти с подобной инициативой — не тупо штрафовать желающих помочь малоимущим, а узаконить такую поддержку. Или депутаты — хотя бы ради очистки кармы. Тем более, это не потребует финансирования из бюджета (надо лишь прописать регламент и ответственных), а уважения к парламентариям добавит куда больше, чем акт о запрете оскорблять власть. Но зачем? Не мы же их в конечном итоге выбираем. Не нам и диктовать им, какие законы принимать.

Общественная палата, ау! Вам не интересно этим заняться? ОНФ? Партии? Или, может, как у нас принято, только президент в состоянии решить проблему?

Вряд ли. Недавно, отвечая на вопрос, зачем уничтожать санкционные продукты, если их можно отдать старикам и детям, Путин дал понять, что этого не будет. «Иногда с точки зрения экономики лучше что-то пустить под нож, чем просто раздать. Как это ни странно звучит. Потому что это сохранение рабочих мест, сохранение определенного уровня рентабельности производства, ценовой политики и так далее», — объяснил он то, что с точки зрения здравого смысла кажется просто дикостью.

Почти четыре года в России жгут и утюжат тяжелой техникой «вражескую» еду. Однако как-то не заметно, чтобы это сильно помогло отечественному производству.

Но на войне как на войне. Кажется, сегодня в России просто не осталось институтов, которым в принципе интересно заниматься вопросами выживания граждан. Сами выкарабкаются. Или нет. Как кому повезет.

По инф. rosbalt.ru

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