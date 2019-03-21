Бред: владелец магазина на Урале будет наказан. Еду беднякам бесплатно раздавал!

Владельцу магазина в Екатеринбурге, который на днях начал бесплатно раздавать списанные продукты, грозит крупный штраф или даже уголовное дело.

Предприниматель Иван Зайченко 10 дней назад открыл магазин «Жизньмарт» и там появилась полка с надписью «Списано. Бесплатно». На ней появлялись сливки, овощи и готовая продукция. Зайченко счел, что его инициатива может избавить людей от необходимости рыться в помойных баках в поисках просрочки.

Информацию об этом накануне распространили местные СМИ, и уже сегодня в магазин пришли с проверкой сотрудники Роспотребнадзора.

«Приехал Роспотребнадзор с проверкой. Посыл ясен, России полки с бесплатными списанными продуктами не нужны, ну ок... Закрыть не закрыли, но распорядились всю просроченную и некондиционную продукцию списать и выкинуть. Будет штраф, минимум 100 тысяч. Свое мнение писать на этот счет не стану, думаю каждый из этой ситуации сделает вывод для себя сам. Мне же просто охота заорать и заплакать, если честно...» — прокомментировал Зайченко в Facebook.

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Руководитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских заявил, что Зайченко нарушил законодательство. Он пояснил, что санкции будут зависеть от того, какой ущерб нанесла здоровью клиентов деятельность магазина. Если пострадавших не найдется, за административное нарушение магазину грозит штраф от 100 тыс. до 1 млн рублей с конфискацией и приостановка деятельности предприятия, а если кто-то пожалуется, будет уголовное разбирательство.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора добавил, что этот вопрос следует рассматривать на законодательном уровне, а пока ведомство отказывается поддерживать такие инициативы.

Напомним, что ранее екатеринбуржцы составили карту помоек, куда выбрасывают просроченные продукты из магазинов и торговых сетей города. Ее сделали фриганы — люди, которые из идеологических соображений пытаются использовать выброшенные другими вещи и продукты, но на помойках они часто сталкиваются с «конкурентами» — бедными людьми и пенсионерами, которые дежурят у баков в ожидании, когда работники торговых сетей выбросят «просрочку».

По инф. rosbalt.ru

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