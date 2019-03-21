Одиночество, бедность, нездоровье...

В России женщины чувствуют себя более одиноко, чем мужчины. Такой вывод сделали в Росстате, опросив 15 тысяч семей по всей стране. При этом ощущение одиночества связывают с уровнем доходов: те, кто считает, что мало зарабатывает, испытывают его значительно чаще.

Результаты масштабного исследования поведенческих факторов, влияющих на здоровье и социальное самочувствие россиян, публикует РБК. Прошлой осенью Росстат выяснял как уровень доходов влияет на тревогу за будущее, чувство одиночества, желание иметь детей, рацион питания и потребление алкоголя. Наблюдение проводилось с 20 сентября по 5 октября 2018 года во всех регионах России через личное интервью с добровольцами, в нём приняли участие 15 тысяч домашних хозяйств.

Заключение, что деньги, конечно, приносят, счастье, но только до поры до времени, соответствует последним мировым исследованиям. Во всяком случае, экономисты из Гарвардской школы бизнеса сделали такой вывод. Наличие средств к существованию прямо связано с удовлетворенностью этим существованием, но по достижении определенного уровня богатства его дальнейшее увеличение уже не так сильно влияет на мироощущение. Очень большие деньги уже не радуют.

Понятно, что пенсионеры и пожилые люди имеют меньший уровень дохода, чем люди трудоспособного возраста, из-за ранних смертей они же бывают чаще объективно одиноки. Это тоже могло сказаться на результате. «У нас ранняя смертность мужчин, вдовство, да и разводы никто не отменял. Есть корреляция между возрастом, низкими доходами, особенно когда оценка субъективна, и чувством одиночества, которое связано с реальным одиночеством, а также с обрывом прежних социальных связей, что очень часто происходит при выходе с рынка труда на пенсию, даже если люди остаются в паре», — считает заместитель директора Института социального политики ВШЭ Оксана Синявская.

Логична и выведенная закономерность между готовностью заводить детей и уровнем зарплаты, ведь детей чем-то надо кормить. Наличие высокого достатка немного смягчает тревогу россиян о будущем, но так или иначе ее испытывают все. И усиливается она тоже с возрастом. Беспокойству из-за неоднозначности предстоящего подвержены практически в равной степени как бюджетники (63,4%), так и работники внебюджетного сектора (61,6%), собственники бизнеса и индивидуальные предприниматели (61,1%) и безработные (60,1%).

Определить свой уровень доходов респондентам предлагали самостоятельно, выбрав из вариантов: низкий, средний и высокий. Возможно, граждане, склонные к пессимизму, просто недовольны своей жизнью во всех ее аспектах. Похожее соотношение выводят и сравнивая достаток и здоровье. Согласно недавнему американскому исследованию, люди с большими доходами чувствуют себя более здоровыми, чем малообеспеченные.

Исследование Росстата также выявило более высокую заболеваемость у граждан с низкими доходами, порой разрыв заметен очень сильно. Например, гипертоническая болезнь и/или ишемическая болезнь сердца встречается у бедных россиян в 2,3 раза чаще, чем у россиян с высокими доходами (46,4 против 20,2%), ​артриты и артрозы — в 2,8 раза чаще (22,9 против 8,2%), а сахарный диабет — в 3,3 раза чаще (16 против 4,9%).

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местного населения и разработка универсальных механизмов борьбы с ней. В целом проблема бедности - чрезвычайно актуальна для России, это признают и власти. Но никак не могут договориться: а что, собственно, считать бедностью? и по какой методике ее определять?

Polit.ru

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