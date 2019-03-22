Бесплатные продукты для малоимущих: это реально. Если от души. И если не запретят!

В городе Георгиевске в Ставропольском крае в одном из магазинов появилась полка с бесплатными продуктами — хлебом, консервами, макаронами.

Нуждающиеся пенсионеры могут бесплатно взять что-нибудь из продуктов, а желающие помочь могут купить продукты и пополнить запас.

Местные жители сфотографировали полку и распространяют информацию в социальных сетях.

Ранее владельцу магазина в Екатеринбурге, который начал бесплатно раздавать списанные продукты, пригрозили крупным штрафом и даже уголовным делом. «Росбалт» сообщал, что предприниматель Иван Зайченко 10 дней назад открыл магазин «Жизньмарт» и там появилась полка с надписью «Списано. Бесплатно». На ней появлялись сливки, овощи и готовая продукция. Зайченко счел, что его инициатива может избавить людей от необходимости рыться в помойных баках в поисках просрочки. После того, как информацию об этом распространили местные СМИ, в магазин пришли с проверкой сотрудники Роспотребнадзора. По словам Зайченко, ему грозит штраф от 100 тыс. до 1 млн рублей с конфискацией и приостановка деятельности предприятия.

По инф. rosbalt.ru

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