Телекритик Юрий Богомолов о закрытии телепрограмм-старожилов и о том, что осталось в итоге

В начале 2020 года была закрыта программа «Сам себе режиссер», выходившая 28 лет на телеканале «Россия», а также остановлено производство «Смехопанорамы» и «Утренней почты». ВГТРК пока что будет крутить в эфире архив этих программ, но очевидно, что сами они безвозвратно ушли в прошлое.

Прощальные точки над i вслед уходящим телепроектам поставил телекритик Юрий Богомолов:

— Ну что можно сказать про эти передачи кроме того, что их в качестве консервированных трупов держали на сохранении в холодильниках? Это внутренняя история, связанная с рейтингами. Проблема в том, что у телеканалов падают рейтинги, падают, очевидно, и рекламные доходы. Истинных виновников этого падения телеканалы не могут устранить — я имею в виду политические шоу, поэтому решили оптимизировать, как они говорят, поголовье тех программ, которые я, если честно, уже не помню когда смотрел — это было сто лет тому назад.

Теленачальники выбрали мальчиков для битья, то есть программы для битья, то есть не самые существенные для телевизионного репертуара, а те, которые как бы уже совсем не жалко. Их и выкинули.

— Юрий Александрович, с программами «Сам себе режиссёр» и «Утренняя почта» все как-то более-менее понятно. Их ниша давно занята YouTube. То есть это действительно уже давно отжившие свой век проекты. А вот «Смехопанораму», жупел дурновкусия, кажется, вытеснил другой жупел — пропагандистские ток-шоу. Раньше народ активно ругался по поводу «петросянщины», сейчас — по поводу «киселевщины» и «помета». Вам не кажется, что «ящик» просто перепрофилировался — из вместилища вульгарного юмора стал вместилищем пропаганды?

— В принципе да, конечно. Именно так и обстоит дело. Лучше бы они, конечно, попробовали бы выкинуть вместо «Смехопанорамы» «[Международную] пилораму» Кеосаяна — это было бы эффективнее, конечно же. Ну куда это годится — в самое праймовое время они гонят такую чепуху! Над которой не смеется, очевидно, только один человек по фамилии Симоньян.

А представляете, сколько каналы теряют, когда они в воскресный день устраивают этот шабаш по всем каналам — на Первом у них идёт «Большая политика», на канале «Россия» у них Соловьев с Киселёвым занимают буквально все лучшее время. Если бы была настоящая конкуренция, то естественно, Первый канал мог бы задавить легко телеканал «Россия», давая в эфир нормальные сериалы, тем более что сегодня смотрибельных сериалов, выходящих на платных платформах, полно — их можно перекупать и показывать. И получать прибыль.

— Это похоже на то, что в спорте называется «договорняк»? Именно потому что важен централизованный, согласованный и массированный пропагандистский месседж?

— Возможно. В принципе, по моим наблюдениям за стратегией и тактикой телевизионных менеджеров, происходило вот что: с одной стороны, имеется вот этот пропагандистский шабаш, а с другой стороны — помойной шабаш с бытовыми дрязгами звёзд и обычных граждан, с выяснениями, кто чей сын, незаконнорожденный или наоборот, кто получил чьё наследство.

Казалось бы, это существует вроде бы по отдельности. Но в принципе вот эти неполитические склочные программы «разминали» и готовили почву для произрастания всяких пропагандистских мифов. В сущности, сегодня скандал является самым эффективным средством как на семейно-бытовых шоу, так и на политических шоу. Когда кто-нибудь кому-нибудь врежет, когда кто-нибудь кого-нибудь пошлёт и так далее. Все прочие нормальные шоу, связанные с попытками наладить диалог с обществом, они ушли. А осталась такая вот медийная чернь. Естественно, на этой почве YouTube начинает процветать, как и платные платформы, которые за небольшие деньги дают качественный контент.

— Это деградация граждан или государства в первую очередь?

— И то, и другое. Это как курица и яйцо — поди разбери, что вперёд. Есть процесс и с той, и с другой стороны, а что первично и что вторично, уже, кстати, и неважно. Главное, что возникает такой перпетуум-мобиле, который непонятно как остановить.

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