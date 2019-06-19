Гопницкий подход или что не так с программой "Жить здорово"?

Один из главных скандалов прошлой недели связан с телепрограммой «Жить здорово», вышедшей 13 июня, в которой тема ментальных нарушений у детей была заявлена не иначе как «Откуда берутся кретины?»

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Подобная формулировка, вынесенная в заголовок и озвученная ведущей программы Еленой Малышевой, вызвала справедливое негодование самых разных людей — как просто неравнодушных, так и тех, кто в силу обстоятельств хорошо знаком с проблемой ментальных расстройств.

Компетентные люди уже разобрали передачу «по косточкам», указав не только на недопустимость использования подобных выражений при обсуждении столь деликатных тем, но и на вопиющую безграмотность ведущей и спикеров, а также на пропагандистский характер всего сюжета. Нужно отметить, что при описании мер государственной поддержки были настолько смещены акценты, что это граничило с откровенной дезинформацией.

«Вишенкой на торте» стала идея о том, что государство обо всем позаботилось, а виноваты в ментальных нарушениях детей их безалаберные родители.

Но в первую очередь возмущение вызвало употребление самого слова «кретин». При этом нашлись люди, вставшие на защиту создателей программы и напомнившие, что термин «кретинизм» — изначально медицинский. О чем, кстати, было упомянуто и в самой передаче. И вот, дескать, только в разговорном языке вполне нейтральное слово приобрело «ругательный» смысл, а так-то все по науке…

Дело в том, что это неправда.

Понятие «кретин» возникло в древней Галлии, и происходит оно от термина «христианин» — так пренебрежительно называли «нормальные» обыватели-язычники последователей нового учения, ведущих себя, с их точки зрения, явно «ненормально». В этом слове был намек на умственную неполноценность последователей Христа.

А вот медицинским термином оно стало значительно позже — так что негативную коннотацию имеет изначально. Кстати, в современной медицинской терминологии данное понятие и вовсе отсутствует.

Скажу сразу, что если бы не этот скандал, вполне вероятно, я бы и не вспомнил о существовании программы «Жить здорово». Однако просмотр сюжета заставил задуматься об одном немаловажном моменте.

«Жить здорово», как и другие передачи центральных телеканалов, — это ответ на запрос огромного количества телезрителей. То, что он во многом подобными зрелищами и сформирован, проблемы не отменяет. «Пипл хавает» и хочет «хавать» дальше. Народу нравится. А одна из бед современных россиян — это так называемый «внутренний гопник», сидящий внутри у представителей самых разных слоев населения. Причем он не обязательно превращает своего «носителя» в хорошо известного всем околокриминального, люмпенизированного персонажа. В повседневной жизни человек может выглядеть вполне респектабельно.

Сформировался такой гопницкий менталитет давно, еще в советское время. И это в первую очередь наша беда, а не вина. Если уж на то пошло, речь идет, пожалуй, о самом распространенном в России ментальном нарушении. Разве только проблема «внутреннего гопника» все-таки относится к сфере нравственности и культуры. Нарушение это лечится — только, конечно, не медицинскими методами.

Несколько лет назад некие энтузиасты хотели поставить в Санкт-Петербурге памятник гопнику, мотивируя свой порыв тем, что целая субкультура уходит прошлое. Так и хочется ответить: «Уходит — туда ей и дорожка, будем вспоминать разве что как страшный сон».

Но нет, какое там «уходит»… И дело не только в том, что и самых обычных гопников у нас в стране хватает.

Если вы вдруг «соскучились» по гопоте, то можете даже не выходить на улицу — просто включите телевизор, например, передачу «Жить здорово». В качестве иллюстрации достаточно вспомнить эпизод в начале вышеупомянутого выпуска, когда мужчина в белом халате, соведущий Малышевой, решил пошутить: «Гонорар — не гонорея, получить его труднее». Оценили юмор? Вот то-то…

И далее вся проблематика детей с различными ментальными особенностями рассматривалась именно по-гопницки. Нет, ведущие не позволяли себе грубых интонаций и на пол не сплевывали. Но очень похоже, что их задачей было что-то рассказать на определенную тему конкретному контингенту, который при этом не знает и не особо хочет знать о ментальных расстройствах ничего, кроме того, что есть «кретины» (а еще, например, «дураки» и «дауны»). А заодно, дабы не задевать патриотические чувства зрителя, вместо реального положения дел ему нарисовали некую благостную картинку, совершенно не соответствующую реальности.

Я охотно верю, что создатели передачи не хотели сознательно кого-то обидеть. Они просто взялись за тему и раскрыли ее так, как умели и как сочли приемлемым для своей аудитории. Одним словом, развлекают публику, как могут. Беда в том, что эта передача — просто одна из частностей, характеризующих современную российскую действительность. Как характеризует ее и присутствие лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова в Общественном совете по культуре.

Также я легко могу себе представить, как немалая часть аудитории «схавала» эту программу, не уловив в ней никакого негатива и даже посочувствовав детям с ограниченными возможностями здоровья и их родителям. Эта публика в большинстве своем — никакие не маргиналы, а самые обычные люди, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Но такой подход к обозначенной проблеме их вполне устраивает.

Меняется эта ситуация в обществе очень медленно. Но все же меняется — во многом потому, что находится немало людей, глубоко возмущенных подобными передачами. А если между разными членами общества выстраивается нормальный диалог, то и «внутренний гопник» в каждом из них отступает. И даже рассасывается.

Напомним, программа Жить здорово вышла в эфир на минувшей неделе. Слова Елены Малышевой в отношении людей с ментальными расстройствами вызвали повальную критику. Так,

представители Ассоциации "Аутизм — Регионы" и вовсе заявили, что подобные высказывания являются "актом вербального насилия над людьми с ментальными нарушениями".

По инф. rosbalt.ru

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