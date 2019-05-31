Теперь совесть чиста: Друзь раскаялся за попытку подкупа в популярном шоу

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь извинился за скандал, связанный с попыткой подкупа главного редактора программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера.

«Я приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым мое участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред», — заявил он.

Инцидент произошёл в апреле. Редактор шоу “Кто хочет стать миллионером” Илья Бер обнародовал разговор по телефону, где Друзь предлагает ему часть приза в обмен на правильные ответы на вопросы игры.



Обсуждаемая игра уже давно состоялась и была показана по телевизору ещё в декабре прошлого года. Тогда участники получили только 200 тысяч рублей, хотя главный приз составлял 3 миллиона. Руководство компании-производителя программы вместе с Первым каналом посчитали нужным аннулировать эту игру. Кроме того, теперь они не допускают Бера и Друзя ко всем играм на интеллектуальных передачах.



После этого недоразумения, 63-летний Александр Абрамович принял для себя решение уйти на пенсию.

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В Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» сочли скандал с участием Друзя не имеющим отношения к его деятельности в клубе и не стали отстранять его от должности вице-президента.

Друзь в ответ обвинил Бера, заявив, что именно редактор предложил ему разделить денежное вознаграждение за то, что продиктует правильные ответы к вопросам викторины.

Не суть важно, "что первый начал", нсе это не красит российское ТВ!

Например, отказался по своей личной инициативе от участия во всевозможных телевизионных проектах знаменитый актёр Леонид Ярмольник. Он заявил, что на отечественном ТВ нет идей, а всевозможные шоу повсеместно безнравственны.

Российское телевидение, по мнению многих звезд и экспертов, «стало бесстыжим», ведь уже никто не стеснятся в открытую обсуждать личную жизнь знаменитостей. За подобные ток-шоу Ярмольнику стыдно, но не ему одному. Так, актриса Мария Шукшина уже несколько месяцев ведёт беспрерывную «войну» со скандальной передачей Малахова. Недавно Шукшина с печалью признала, что скандальные ток-шоу захватили буквально всё телевидение, наполнив его «руганью, внебрачными детьми, любовницами, мордобоями в прямом эфире и матом».

Ярмольник придерживается такого же мнения, от себя добавляя, что телевидение сегодня «ведёт себя преступно и портит вкус зрителей». При этом он совсем не против поучаствовать в какой-нибудь интересной передаче, но подходящих предложений сегодня нет.

Слова Ярмольника косвенно подтверждает и скандал, развернувшийся вокруг шоу «Голос. Дети», где вскрылся огромный обман. Напомним, победительницей проекта стала дочка Алсу Микелла Абрамова. За нее проголосовали 55,5% телезрителей. Однако победа Абрамовой на конкурсе вызвала недовольство многих зрителей, которые в комментариях в соцсетях называли итоги шоу несправедливыми. Некоторые предполагали, что результаты были "куплены". В итоге Первый канал аннулировал результаты конкурса.

Эта история, в том числе, в очередной раз доказала несовершенство нашего телевидения, где всё покупается и продаётся, а за спинами людей обсуждают подробности их личной жизни. Такого нам не надо.

По инф. Polit.ru

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