Зеленский и Путин обмениваются первыми пикировками. Будет ли диалог?

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к диалогу с Россией, если она продемонстрирует готовность к деэскалации конфликта в Донбассе. Последние дни отмечены заочной полемикой двух лидеров - они явно пока просто "обозначют позиции" по отношению друг к другу...

В своем Facebook он написал, что готов обсуждать новые условия сосуществования, в том числе на ближайшей встрече в «нормандском формате».

Одним из возможных проявлений готовности России к деэскалации Зеленский назвал взаимный обмен пленными по формуле «всех на всех».

Зеленский также отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме, усомнившись, что этого захотят сами украинцы.

«Я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ... Не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят», — написал он.

Напомним, на недавних выборах президента Украины шоумен Владимир Зеленский с большим отрывом победил действующего главу государства Петра Порошенко.

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Российский президент Владимир Путин назвал темы возможных переговоров с новым главой Украины Владимиром Зеленским.

Поскольку журналисты спросили Путина, когда он будет готов «предстать перед Зеленским», тот парировал, что избранный украинский лидер «пока еще не возведен в ранг святых, не Господь Бог, и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве».

Но потом президент РФ сказал, что не исключает встречи с Зеленским, на которой «мы, прежде всего, должны будем говорить, как закончить конфликт на юго-востоке Украины».

Путин также бы спросил, «можно ли без исполнения Минских соглашений решать проблему ЛНР/ДНР», что поторопился дать понять Зеленский. По словам российского лидера, он задал бы эти вопросы своему оппоненту «с удовольствием» и подискутировал бы на данные темы.

Кроме того, в повестке встречи двух лидеров могли бы быть «вопросы экономического характера, в частности — будет ли в конце концов подписан новый договор на транзит через Украину российского газа». Путин также сказал, что сейчас Украине приходится переплачивать Москве за газ вдвое.

В отличие от Дональда Трампа и других мировых лидеров Путин не звонил Зеленскому и не поздравлял его с победой на выборах над Петром Порошенко. Вместо этого 24 апреля, через три дня после президенских выборов на Украине, стало известно, что Россия решила облегчить жителям самопровозглашенных народных республик на востоке Украины получение российских паспортов.

По инф. rosbalt.ru

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