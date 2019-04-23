Взгляд со стороны: "Зеленский - представитель поколения, которое тоскует по самостоятельной жизни"

"Благодаря избранию комика Владимира Зеленского стало ясно одно: кто именно будет следующим президентом Украины. Все остальное остается неизвестным", - пишет журналист немецкого издания Handelsblatt Матиас Брюггманн. Его мысли могут очень не понравиться многим в России (в том числе и нашим патриотично настроенным пожилым читателям) - но что поделаешь: европейский взгляд можно не разделять, но хотя бы знать, "как они себе это все видят" - полезно...

"И почему украинцы постоянно голосуют за того, с кем они связывают все свои надежды и в итоге разочаровываются еще больше? Такой вопрос задал перед вторым туром выборов своим соотечественникам киевский философ в колонке одной из газет. Действительно: кажется, что с избранием телевизионного комика Владимира Зеленского история - как некогда сформулировал Карл Маркс - повторяется в виде фарса, - отмечает издание. - Ведь единственная политическая квалификация Зеленского, кажется, состоит в том, что в своем собственном сериале он однажды уже сыграл воображаемого учителя истории, который, благодаря своей антикоррупционной повестке дня, случайно был избран президентом и объединил страну".

Однако, продолжает Брюггманн, на все это можно взглянуть и под другим углом. "Избрание Зеленского - это четкий сигнал. Это отказ в переизбрании политической элиты, из которой на протяжении нескольких лет в выборах участвуют одни и те же лица, даже если они уже несколько раз потерпели поражение. (...) Избрание Зеленского - это решительное "нет" бесконечной коррупции, господству олигархов и кумовству", - подчеркивает журналист.

Однако Зеленскому необходимо теперь выполнить свои обещания о борьбе с коррупцией и "системой", и за его словами должны последовать действия. В частности, указывает издание, Зеленский должен оказать сопротивление своему покровителю, беглому олигарху Игорю Коломойскому, стать самостоятельным, воспротивившись его требованию о возвращении национализированного "ПриватБанка" или нефтяного концерна "Укрнафта".

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"И, прежде всего, он должен дать отпор шефу Кремля Владимиру Путину, - считает Брюггманн. - Российское руководство с самого начала дало понять, что хочет избавиться от Порошенко. Оно надеется на неопытность Зеленского и на давление, связанное с тем, что осенью перед выборами в украинский парламент Зеленскому придется предъявить свои достижения. Ведь без собственного большинства в парламенте Зеленский останется королем без королевства. То есть ему нужны результаты, которые он сможет представить нетерпеливым украинским избирателям. И это делает его уязвимым перед силовой политикой Путина".

"Зеленский - представитель поколения, которое тоскует по другой, самостоятельной жизни, свободной от опеки олигархами с одной стороны и Кремлем с другой. Поколения, которое, путешествуя за границей, работая и обучаясь в Европе, увидело, что есть нечто большее, чем украинское финансовое уныние и московские фантазии о всемогуществе вкупе с масштабным лишением гражданских прав", - говорится в статье.

"Почему бы стране с таким огромным потенциалом современного аграрного хозяйства, инженерами, которые разработали ракеты и самолеты мирового уровня или стали сооснователями интернет-компаний, не получить и новое государство? Для этого, наверное, и нужен человек, происходящий не из старой системы или политической касты. Теперь Зеленский должен показать, что он является именно таким".

"Этот момент можно назвать кризисом политики, как это и сделали некоторые журналисты. Но разве это не торжество демократии? Там, где царит мертвая тишина автократов, многие жаждят возможности обвинить президента в коррупции на открытой сцене и перед камерами и увидеть настоящий поединок".

"Таким образом, - заключает Handelsblatt, - у Украины есть предпосылки для перезагрузки, для пути к Европе. Европейский Союз (ЕС) и дальше должен поддерживать Украину и конкретизировать, за какие реформы необходимо взяться".

Перевод Inopressa.ru

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