Президент Украины: что он может и чего он не может?

Во втором туре выборов президента УкраиныПетр Порошенко набрал менее четверти голосов, а Владимир Зеленский — более 73%. Так что выбор "украинскими братьями" ("бывшими братьями"?) сделан - и его надо уважать, даже если он окажется неудачен. Ну, а уж с едкими-ироническими-злословными оценками ("страна под руководством клоуна!") вообще не стоит торопиться, как это делают многие СМИ в России. Надо бы сначала трезво посмотреть - а вообще, что это за должность такая, президент Незалежной? Что в его силах - а что нет?
Петр Порошенко признал свое поражение сразу после публикации экзитпола — опроса избирателей на выходе с избирательных участков. Считается, что это очень надежный метод социологического исследования: и правда, два проведенных опроса практически совпали с публикуемыми ЦИКов результатами.
Теперь осталось дождаться официальной публикации результатов голосования — это произойдет после подсчета голосов на всех избирательных участках, в том числе заграничных. Не позднее чем через 30 дней после этого состоится инаугурация нового главы государства.
При этом стоит учитывать, что, в соответствии с конституцией Украины, у президента не так уж и много полномочий. Глава государства не формирует правительство Украины, и правительство, соответственно, не уходит в отставку после начала полномочий нового президента.
Кандидатура премьер-министра предлагается президенту коалицией в Верховной раде, решение о назначении и отставке премьера принимают именно депутаты. Состав правительства формируется премьером, за исключением нескольких фигур: президент Украины также может предложить Раде своих кандидатов на посты министров иностранных дел и обороны, а также кандидатов на посты главы Службы безопасности Украины и генпрокурора.
Назначает половину состава членов совета Национального банка Украины и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания; а также треть судей Конституционного суда.
Также президент является верховным главнокомандующим вооруженными силами, назначает высшее командование вооруженных сил и присваивает высшие воинские звания.
По конституции президент вправе распустить Верховную Раду, но только если она за месяц не сформировала коалицию, не сформировала за 60 дней новое правительство после отставки старого или если в течение 30 дней не может провести ни одного заседания. Иными словами, тут полномочия президента скорее формальны.
Зато, как и в России, президент может наложить вето на принятый Радой закон, а вот приостановить действие распоряжения правительства президент может только если оно не соответствуют конституции Украины.
Еще одна скорее формальная роль президента — назначение послов и глав дипломатических представительств Украины в других государствах и организациях.
Получается, что без хоть сколько-нибудь ощутимой поддержки в Верховной Раде президента мало на что способен. Блок Петра Порошенко, который безусловно поддерживал действующего президента, имел около трети мест в Раде. Парламентские выборы на Украине пока намечены на 27 октября — политический расклад будет до конца понятен толко после их проведения.
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