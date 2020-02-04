ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Освенцим: о работе «фабрики смерти» было известно всем
Андреас Эрнст, Neue Zürcher Zeitung   
04 Февраля 2020 г.
Изменить размер шрифта

"В Германии название Освенцим также ассоциировалось со смертью и истреблением уже во время войны. Но расовая идеология помогала немцам не замечать преступлений", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

Освенцим: о работе «фабрики смерти» было известно всем

"В конце лета 1943 года молодая учительница из Берлина Марианне Б. получила указание с начала учебного года приступить к работе в гимназии Освенцима, - повествует журналист Андреас Эрнст. - Она добровольно вызвалась работать на востоке. Об Освенциме раньше она никогда не слышала. Мэр провел ее по маленькому городу с 28 тыс. жителями. "А теперь к главному, - сказал он, когда они покинули центр города. - На той стороне за лугами находится концлагерь. Заключенные - в основном поляки и евреи со всей Европы. Каждую неделю их прибывает больше, но число остается всегда одинаковым". Говоря это, как писала позднее Марианне Б. в своем дневнике, он смотрел на нее пронзительным взглядом. Убийство евреев было тайной, известной всем".

"Вопрос о том, кто и когда узнал о геноциде европейских евреев, занимает судей и историков с конца войны. Они пытаются определить виновников и соучастников, а также ответить на вопрос о том, почему союзники не пытались воспрепятствовать убийствам. Почему они не подвергли объекты бомбардировке? Почему не разрушили железнодорожные пути, по которым следовали поезда смерти?".

По прибытии в Освенцим Марианне Б. быстро поняла, что происходило вокруг, однако, пишет издание, она сочувствовала своим испуганным ученикам, а не обреченным на смерть евреям.

"Марианне Б. была одной из 6 тыс. преимущественно молодых людей, приехавших после 1941 года в Освенцим. Здесь должен был быть построен образцовый город германизации востока".

"Переселенцы поддерживали связь со "старым рейхом". Поэтому о происходящем было известно и там, хотя зачастую речь шла о полуправде".

"Немцы в Освенциме постоянно жаловались на запах жженого мяса, который доносился из концлагеря. Марианне Б. знала, что было причиной этого, но молчала. Сейчас, во время войны, писала она позднее в дневнике, нельзя ослаблять боевой дух. "Но неловким было то, что об этом, кажется, знали и другие страны", - писала она".

Другие страны были в курсе происходящего, причем с самого начала, указывает автор статьи. "Первые сообщения из лагеря были переданы польскими группами сопротивления своему правительству, находившемуся в изгнании в Лондоне. В ноябре 1941 года оно опубликовало первые сообщения в газете Polish Fortnightly Review. За несколько месяцев до этого в Берлине был спланирован геноцид", - говорится в статье.

"В июле 1942 года, когда начались массовые убийства, газета писала о попытках умерщвления газом в лагере. В том же году Всемирный еврейский конгресс в Женеве телеграммой проинформировал правительства в Вашингтоне и Лондоне: "Обсуждаются методы, включая синильную кислоту". Им не поверили", - пишет издание.

BBC информировала общественность о происходящем с осени 1943 года, а благодаря многочисленным дипломатическим депешам в курсе были не только союзники, но и Ватикан, а также нейтральный страны, такие как Швейцария и Швеция.

В апреле 1944 году двум словацким заключенным удалось бежать, и они детально описали устройство лагеря. Часть информации публиковалась BBC, швейцарскими газетами и американскими СМИ.

К тому моменту американские военно-воздушные силы начали эксплуатацию базы в Фодже на юге Италии. Освенцим впервые оказался в пределах их досягаемости. "Американское министерство обороны отказывалось от бомбардировки лагеря смерти, так как он якобы не являлся военным объектом. Отказались и британцы, сославшись на большие потери военно-воздушных сил. Тем не менее, заводы вблизи Освенцима подвергались неоднократным бомбардировкам в период с июля по ноябрь 1944 года", - указывает Эрнст.

"На вопрос о том, почему в Освенциме не произошло интервенции в защиту евреев, по сей день нет по-настоящему убедительного ответа. Некоторые военные историки обосновывают это тем, что в то время у союзников были другие стратегические приоритеты. Проходила операция в Нормандии. Но это не смогло полностью опровергнуть существующее с 1944 года подозрение в том, что попытка спасти евреев не была предпринята в числе прочего и потому, что это были евреи", - резюмирует Neue Zürcher Zeitung.

Еще на волнующую до сих пор тему Холокоста и лагерей смерти:

Перевод Inopressa.ru

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧИТАЕТ ВДУМЧИВО Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры Поэзия Проза Ежедневные притчи
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 