Освенцим: о работе «фабрики смерти» было известно всем

"В Германии название Освенцим также ассоциировалось со смертью и истреблением уже во время войны. Но расовая идеология помогала немцам не замечать преступлений", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"В конце лета 1943 года молодая учительница из Берлина Марианне Б. получила указание с начала учебного года приступить к работе в гимназии Освенцима, - повествует журналист Андреас Эрнст. - Она добровольно вызвалась работать на востоке. Об Освенциме раньше она никогда не слышала. Мэр провел ее по маленькому городу с 28 тыс. жителями. "А теперь к главному, - сказал он, когда они покинули центр города. - На той стороне за лугами находится концлагерь. Заключенные - в основном поляки и евреи со всей Европы. Каждую неделю их прибывает больше, но число остается всегда одинаковым". Говоря это, как писала позднее Марианне Б. в своем дневнике, он смотрел на нее пронзительным взглядом. Убийство евреев было тайной, известной всем".

"Вопрос о том, кто и когда узнал о геноциде европейских евреев, занимает судей и историков с конца войны. Они пытаются определить виновников и соучастников, а также ответить на вопрос о том, почему союзники не пытались воспрепятствовать убийствам. Почему они не подвергли объекты бомбардировке? Почему не разрушили железнодорожные пути, по которым следовали поезда смерти?".

По прибытии в Освенцим Марианне Б. быстро поняла, что происходило вокруг, однако, пишет издание, она сочувствовала своим испуганным ученикам, а не обреченным на смерть евреям.

"Марианне Б. была одной из 6 тыс. преимущественно молодых людей, приехавших после 1941 года в Освенцим. Здесь должен был быть построен образцовый город германизации востока".

"Переселенцы поддерживали связь со "старым рейхом". Поэтому о происходящем было известно и там, хотя зачастую речь шла о полуправде".

"Немцы в Освенциме постоянно жаловались на запах жженого мяса, который доносился из концлагеря. Марианне Б. знала, что было причиной этого, но молчала. Сейчас, во время войны, писала она позднее в дневнике, нельзя ослаблять боевой дух. "Но неловким было то, что об этом, кажется, знали и другие страны", - писала она".

Другие страны были в курсе происходящего, причем с самого начала, указывает автор статьи. "Первые сообщения из лагеря были переданы польскими группами сопротивления своему правительству, находившемуся в изгнании в Лондоне. В ноябре 1941 года оно опубликовало первые сообщения в газете Polish Fortnightly Review. За несколько месяцев до этого в Берлине был спланирован геноцид", - говорится в статье.

"В июле 1942 года, когда начались массовые убийства, газета писала о попытках умерщвления газом в лагере. В том же году Всемирный еврейский конгресс в Женеве телеграммой проинформировал правительства в Вашингтоне и Лондоне: "Обсуждаются методы, включая синильную кислоту". Им не поверили", - пишет издание.

BBC информировала общественность о происходящем с осени 1943 года, а благодаря многочисленным дипломатическим депешам в курсе были не только союзники, но и Ватикан, а также нейтральный страны, такие как Швейцария и Швеция.

В апреле 1944 году двум словацким заключенным удалось бежать, и они детально описали устройство лагеря. Часть информации публиковалась BBC, швейцарскими газетами и американскими СМИ.

К тому моменту американские военно-воздушные силы начали эксплуатацию базы в Фодже на юге Италии. Освенцим впервые оказался в пределах их досягаемости. "Американское министерство обороны отказывалось от бомбардировки лагеря смерти, так как он якобы не являлся военным объектом. Отказались и британцы, сославшись на большие потери военно-воздушных сил. Тем не менее, заводы вблизи Освенцима подвергались неоднократным бомбардировкам в период с июля по ноябрь 1944 года", - указывает Эрнст.

"На вопрос о том, почему в Освенциме не произошло интервенции в защиту евреев, по сей день нет по-настоящему убедительного ответа. Некоторые военные историки обосновывают это тем, что в то время у союзников были другие стратегические приоритеты. Проходила операция в Нормандии. Но это не смогло полностью опровергнуть существующее с 1944 года подозрение в том, что попытка спасти евреев не была предпринята в числе прочего и потому, что это были евреи", - резюмирует Neue Zürcher Zeitung.

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Перевод Inopressa.ru

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