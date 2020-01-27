Спасение узников Освенцима советскими солдатами: миновало ровно 75 лет

27 января 1945 года войска 60‑й армии 1‑го Украинского фронта освободили узников концлагеря Освенцим.
Концентрационный лагерь Освенцим, также известный под немецким названием Аушвиц, был создан в конце весны 1940 года на оккупированной территории Польши и стал крупнейшим нацистским лагерем смерти. Начиная с июня 1940 года, сюда ежедневно прибывало по десять 40-50-вагонных эшелонов с заключёнными из оккупированных территорий. В каждом вагоне было от 50 до 100 человек. Порядка 75% вновь прибывших сразу же направлялись на уничтожение.
Освенцим был не только самым крупным, но и самым страшным лагерем смерти в истории Второй мировой войны. Выжить здесь было практически невозможно. Большинство узников этой «фабрики смерти» оставались в живых всего несколько недель или месяцев. Они погибали не только из-за нечеловеческих условий труда, голода и холода, но и от жесточайших наказаний и чудовищных «медицинских экспериментов».
Рацион заключенных Освенцима состоял из баланды с гнилыми овощами, нескольких сот грамм хлеба, кусочка маргарина, чая или напитка, отдаленно напоминающего кофе. Узники концлагеря работали в угольных шахтах и каменоломнях, на строительстве туннелей и каналов. Тех, кто был болен или слаб и не мог работать отправляли в газовые камеры (их на территории лагеря было 4).
Всего в Освенциме, по разным оценкам, были убиты от двух до четырёх миллионов человек. Среди них около 1 миллиона евреев, от 70 до 74 тысяч поляков, более 20 тысяч цыган, порядка 15 тысяч советских военнопленных, а также от 10 до 15 тысяч заключенных из других стран Европы. Точное количество погибших в лагере смерти так и не удалось установить, поскольку многие документы были уничтожены.
Еще по теме: в марте на территории Военно-медицинского музея в Петербурге откроется музей Холокоста с экспонатами времен Второй мировой войны. В число экспонатов войдут документы и подлинные предметы узников концентрационных лагерей на территории Европы. В рамках экспозиции воссоздадут барак концлагеря и газовую камеру, а посетители будут проходить туда через колючую проволоку мимо вышек немецких надзирателей. Экспозиция станет постоянной, сообщает Росбалт.
В ноябре 1944 года, когда стало понятно, что скоро территория, на которой располагался концлагерь, перейдет под контроль советских войск, нацистское руководство отдало приказ о полной его ликвидации. Пытаясь скрыть следы своих преступлений, нацисты демонтировали газовые камеры, крематории, уничтожали документы, пытались замаскировать массовые захоронения. Порядка 60 тысяч заключенных под конвоем отправили в Германию. Эта эвакуация, из-за громадного числа погибших и убитых по дороге, была названа «маршем смерти».
Благодаря стремительным действиям Советской армии, гитлеровцы не только не смогли полностью ликвидировать лагерь, но им не удалось уничтожить оставшихся там узников.
27 января 1945 года в ходе Висло-Одерской наступательной операции войска 60‑й армии 1‑го Украинского фронта заняли территорию Освенцима и освободили более семи тысяч заключенных.
В 1947 году на территории бывшего лагеря смерти открыли Государственный музей Аушвиц-Биркенау (Освенцим-Бжезинка), который был включён ЮНЕСКО в список охраняемых объектов мирового значения.
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