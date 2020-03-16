Россиян начнут предупреждать о размере будущей пенсии заранее. Чтобы подсуетиться, если что

Минтруд разработал законопроект, позволяющий информировать граждан, достигших 45-летнего возраста, о размере их будущей пенсии. Это, по замыслу министерства, поможет человеку заблаговременно понять, сколько он будет получать, выйдя на заслуженный отдых, и при необходимости предпринять шаги по увеличению выплат.

Уведомления от Пенсионного фонда будут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru и личный кабинет Пенсионного фонда России раз в три года после достижения человеком 45 лет. Те, у кого нет доступа к этим ресурсам, смогут получить соответствующие сведения, обратившись в отделение Пенсионного фонда.

К 45 годам у большинства граждан уже накоплен определенный пенсионный капитал, который позволяет спрогнозировать уровень выплат. И именно с этого возраста люди начинают интересоваться будущей пенсией и у них еще есть достаточно времени, чтобы увеличить ее размер. Например, начать делать добровольные взносы, чтобы обеспечить дополнительную прибавку к основной пенсии.

«Каждый человек увидит в личном кабинете информацию о том, каковы его пенсионные накопления и какой может стать пенсия в дальнейшем в зависимости от уровня доходов, — отметил заместитель министра труда и социальной защиты — статс-секретарь Андрей Пудов. — В уведомлении мы также отразим информацию, которая поможет человеку повысить пенсионные права к моменту завершения своей трудовой деятельности».

Планируется, что первая рассылка информации будущим пенсионерам произойдет в 2021 году.

Ранее Пенсионный фонд рассказал о жительнице Омской области, которая получает пенсию в размере 52,5 тысяч рублей. Женщина получает пенсию на общих основаниях и заработала ее исключительно благодаря страховым взносам. При этом средний размер пенсии в регионе составляет 13,8 тысяч рублей.

Средний размер назначенных пенсий в России составил в январе 2020 года 14 тыс. 904 рубля, показав рост на 5,7% в годовом сопоставлении и на 4,6% к предыдущему месяцу.

Добавим также, что с 1 января 2019 года вступили в силу поправки в пенсионное законодательство. В частности, предполагается поэтапное (до 2028 года) повышение пенсионного возраста для мужчин — с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет. При этом, согласно официальной статистике, средняя продолжительность жизни в России составляет менее 73 лет. Пенсионная реформа вызвала неоднозначную реакцию в обществе, однако власти заявили, что она неизбежна. Мы широко освещали этот возмутительный процесс.

19 декабря 2019 года в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заверил, что нового повышения пенсионного возраста в России не предвидится и даже не обсуждается. По его словам, «никаких повышений в сфере пенсионного возраста не предвидится и даже не обсуждается». Однако некоторые симптомы во властных кругах говорят о том, что тут власть вовсе ничего не собирается гарантировать!

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