В Омске рассказали о рекордной для региона пенсии

Максимальный размер женской пенсии в Омске составляет 52,5 тысяч рублей - такую сумму ежемесячно получает 70-летняя жительница города.

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Как передает РИА Новости со ссылкой на заместителя управляющего в региональном отделении ПФР Наталью Смигасевич, женщина получает пенсию на общих основаниях и заработала ее исключительно благодаря страховым взносам. При этом средний размер пенсии в регионе составляет 13,8 тысяч рублей.

Среди пенсионерок Омской области 11 тысяч женщин родили пять и более детей, сейчас они получают около 14,5 тысяч рублей. Также в ПФР отметили, что 612 женщин ранее работали трактористами в сельском хозяйстве и машинистами строительной, дорожной и погрузочно-разгрузочной техники.

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