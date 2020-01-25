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Не хотите попасть на удочку мошенников? Не пересылайте фото своей карты в мессенджерах!
|По инф. rosbalt.ru
|25 Января 2020 г.
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Мошенники получают доступ к номерам банковских карт россиян не только в теневом сегменте интернета — информация может утечь в Сеть, к примеру, из-за того, что люди часто пересылают фотографии «пластика» друг другу в мессенджерах. Об этом в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
При этом он предупредил, что мошенники легко получают доступ к информации, с помощью которой могут разговорить потенциальную жертву.
Еще в декабре, перечисляя самые популярные схемы кражи денег с карт клиентов банка, Сбербанк обращал внимание на звонки якобы от службы безопасности кредитной организации, покупателя и брокера. В этом случае следует сразу заканчивать разговор, как только собеседник попросит предоставить данные о карте или интернет-банке.
Ранее Роскачество посоветовало не пользоваться уличными банкоматами, а если все-таки приходится — то проверять их на наличие считывающих устройств, с помощью которых мошенники воруют деньги с банковских карт. В сообщении Роскачества уточнялось, что аферисты устанавливают на уличные банкоматы фальшивые клавиатуры или картоприемники. Такие скиммеры считывают данные с карты и запоминают ПИН-код. Также если банкомат расположен в помещении, куда с улицы можно войти при помощи магнитного замка, и на входе устройство просит ввести ПИН-код карты — это точно мошенники.
Есть несколько популярных мошеннических схем для кражи денег с карты, отмечает Роскачество. К примеру, «клиент» до вас может якобы забыть карту, если вы попробуете ее вынуть — он вдруг со «свидетелем» и начнет обвинять вас в попытке кражи и требовать «компенсации». Лучшее, что можно сделать в этой ситуации, — сразу же звонить в полицию, как правило, мошенники скрываются.
Если мошенники звонят по телефону под видом сотрудников банка, они могут попросить подъехать к банкомату, чтобы якобы «получить перевод», «сменить пароль» или «внести предоплату». Делать этого ни в коем случае не надо: аферисты через банкомат удаленно привяжут вашу карту к своему телефонному номеру и украдут деньги. Лучше всего вообще не вести такие телефонные разговоры с неизвестными и сразу перезвонить в банк.
Еще один шаг для противодействия аферистам — подключение SMS-информирования о транзакциях по карте. С ними можно всегда оперативно узнавать о всех списаниях денег с карты. Кроме того, можно поставить лимит по снятию денег, поставив минимальное значение для списания.
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