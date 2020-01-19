Уличными банкоматами лучше не пользоваться. И вот почему

Роскачество советует не пользоваться уличными банкоматами, а если все-таки приходится — то проверять их на наличие считывающих устройств, с помощью которых мошенники воруют деньги с банковских карт.

В сообщении Роскачества уточняется, что аферисты устанавливают на уличные банкоматы фальшивые клавиатуры или картоприемники. Такие скиммеры считывают данные с карты и запоминают ПИН-код. Если банкомат находится внутри офиса банка, скиммер поставить сложнее. Распознать скиммер можно по способу креплении — чаще всего он примотан скотчем, плохо прилегает к банкомату, не соответствует по цвету. Если есть хоть малейшее подозрение на наличие такого устройства — банкоматом пользоваться не надо, лучше всего позвонить в банк и сообщить о своих подозрениях. Если после использования банкомата возникло подозрение на мошенничество, надо сразу позвонить в банк и заблокировать карту.

Также если банкомат расположен в помещении, куда с улицы можно войти при помощи магнитного замка, и на входе устройство просит ввести ПИН-код карты — это точно мошенники.

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Не надо пользоваться и теми банкоматами, где на экране светится надпись «Вставьте карту». В этом случае мошенники могли активировать функцию перевода денег, вставка карты с вводом ПИН-кода запустит механизм перевода. Карту в банкомат можно вставлять только тогда, когда на экране появляется заставка банка. При вводе ПИН-кода клавиатуру лучше прикрывать ладонью.

Есть несколько популярных мошеннических схем для кражи денег с карты, отмечает Роскачество. К примеру, «клиент» до вас может якобы забыть карту, если вы попробуете ее вынуть — он вдруг со «свидетелем» и начнет обвинять вас в попытке кражи и требовать «компенсации». Лучшее, что можно сделать в этой ситуации, — сразу же звонить в полицию, как правило, мошенники скрываются.

Если мошенники звонят по телефону под видом сотрудников банка, они могут попросить подъехать к банкомату, чтобы якобы «получить перевод», «сменить пароль» или «внести предоплату». Делать этого ни в коем случае не надо: аферисты через банкомат удаленно привяжут вашу карту к своему телефонному номеру и украдут деньги. Лучше всего вообще не вести такие телефонные разговоры с неизвестными и сразу перезвонить в банк.

Еще один шаг для противодействия аферистам — подключение SMS-информирования о транзакциях по карте. С ними можно всегда оперативно узнавать о всех списаниях денег с карты. Кроме того, можно поставить лимит по снятию денег, поставив минимальное значение для списания.

По инф. rosbalt.ru

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