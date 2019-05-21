Как сдавать квартиру (комнату) по закону: платим налоги

Поскольку сдача в аренду квартиры или комнаты – это один из способов получения доходов, то государство пытается контролировать подобные взаимоотношения, начислять налоги на доходы от аренды или налагать штрафные санкции на тех, кто уклоняется от подобной обязанности. Поэтому лучше доходы от аренды не скрывать, договора заключать, а налоги уплачивать вовремя, выбрав наиболее подходящий вариант. (Продолжение. Начало публикации для арендодателей - по ссылке).

Выбираем варианты

Сегодня можно рассмотреть все существующее варианты официальной сдачи в аренду жилья и выбрать наиболее подходящий способ уплаты налогов и легализации получаемых доходов.

НДФЛ

Платить налог на доходы физических лиц или НДФЛ может каждый человек, без регистрации в качестве ИП или самозанятого гражданина. Алгоритм уплаты налогов здесь чрезвычайно прост: ежегодно нужно подавать декларацию в налоговую инспекцию и уплачивать 13% от суммы полученных доходов. Несмотря на довольно высокую налоговую ставку это способ отличается простотой и отсутствием необходимости платить страховые взносы.

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Открываем ИП

Начать бизнес в качестве предпринимателя на индивидуальной основе или ИП никогда не поздно, как и выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН) в одном из двух вариантов:

«Доходы» (налог платится в размере 6% от суммы дохода);

«Доходы минус расходы» (сумма подлежащего уплате налога определяется как 15% от разницы между доходами и расходами предпринимателя).

Однако ИП помимо налогов должен уплачивать страховые взносы, которые идут в в ПФ РФ и в ФСС в размере не меньше установленного минимума, а это приличные деньги. Например, в 2019 году это 29 354 и 6 884 рублей соответственно.

Если вы выберите «Доходы», то можете вычитать всю сумму страховых взносов из рассчитанного налога. При использовании «Доходы минус расходы» страховые взносы можно учесть в сумме расходов. Соответственно, при «Доходах» в случае низкой арендной платы (доходов) достаточно будет заплатить только страховой взнос. Сумма налога при этом будет равна нулю.

Неоспоримым достоинством данного варианта станет трудовой стаж, которые будет засчитан в пенсию и более низкие процентные ставки. Явными недостатками считаются процедура гос. регистрации ИП, необходимость платить авансовые платежи по налогу и страховые взносы.

Самозанятость

Довольно новый вид легальной работы – самозанятость выражается в постановке на учет в налоговом органе и эксплуатации режима «Налог на профессиональный доход» или НПД.

Данный налоговый режим начал действовать с 2019 года в качестве экспериментального и только в 4 регионах России. Это Москва и Московская область, а также республика Татарстан и Калужская область. Довольно простые условия уплаты НПД:

Используемые налоговые ставки – 4% или 6% от суммы дохода. Размер напрямую зависит от того, кому вы оказываете услуги по сдаче квартиры (комнаты) в аренду: физическим лицам или организациям (которые снимают жилье, например, для сотрудников компании); Регистрация и ведение учета в качестве самозанятого возможно через мобильное приложение; Страховые взносы платятся по желанию и только на пенсионное страхование. При этом взнос на ОМС включен в налоговую ставку; Имеющиеся законодательные ограничения на деятельность позволяют использовать режим и тем, кто сдает в аренду свое жилье.

В целом Налог на профессиональный доход ориентирован в большей мере на тех, кто оказывает услуги и выполняет работы, а их максимальный доход за год не превышает 2 400 000 рублей, что вполне реально при сдаче недвижимости в аренду.

В большинстве случаев, именно регистрация собственника в качестве самозанятого и выбор НПД будет наиболее выгодным вариантом для тех, кто уже успел выйти на пенсию или находится недалеко от нее.

Напомним, что первая публикация по теме сдачи квартир в аренду - по ссылке.

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