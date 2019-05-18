Как сдавать квартиру (комнату) по закону: первые шаги

Очень часто сдача недвижимости в аренду – квартиры, дома или комнаты – становится единственным вариантом выживания пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. Однако чтобы не столкнуться с различными неприятностями, напрямую связанными с арендой (претензии соседей, контролирующих органов, совладельцев собственности и т.д.) стоит знать, как грамотно оформить этот процесс.

Получаем согласие

Представим, что вы нашли арендаторов и договорились о цене. Что нужно сделать далее? В первую очередь получить согласие от других собственников недвижимости при их наличии, а также в некоторых ситуациях (но это скорее исключение) от соседей и арендодателей. Например, согласие последних необходимо, когда сдается в аренду следующая недвижимость:

Муниципальная квартира; Неприватизированная комната в «коммуналке»; Неприватизированная квартира.

Согласие соседей потребуется, если сдается:

Приватизированная или неприватизированная комната в коммунальной квартире.

Оформляем страховку

Этот шаг необязательный, но желательный, если вы хотите сдавать собственность не одноразово, а на постоянной основе. Наличие заключенного договора страхования позволит арендодателям чувствовать себя более уверенно. В договоре страхования стоит предусмотреть такие риски, как:

Затопление;

Возгорание;

Взрыв бытового газа;

Порча внутренней отделки.

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Заключаем договор

И только когда вы получили согласие от заинтересованных лиц, заключили договор страхования и договорились о цене, нужно составить договор, обратившись к юристу или попробовать делать это самостоятельно, используя шаблоны из Интернета.

Однако только специалист в сфере права сможет сделать его персональным, рассчитанным на вашу конкретную ситуацию, прописав все риски и предусмотрев компенсацию. В любом случае договор, отражает законность сделки, гарантируют защиту прав, обладает юридической силой.

После его подписания обеими сторонами такжесоставляется акт приема-передачи собственности с перечнем всего того имущества и техники, что находится внутри помещения. Акт, как и договор, подписывается в двух экземплярах и остается у каждой стороны. Договор аренды продолжительностью более 12 месяцев, необходимо зарегистрировать в РосРеестре.

Однако при всем удобстве заключать договор аренды (найма жилого помещения) желательно сроком, не превышающим 11 месяцев. Поскольку в практике судов имелись прецеденты, когда наниматель, проживший в квартире более 11 месяцев, мог претендовать на проживание в комнате или в квартире после расторжения договора, при возникновении у него проблем, например, материальных трудностей, неизлечимой или тяжелой болезни и т.д.

Подтверждаем факт оплаты

После того как договор был подписан стоит зафиксировать не только передачу имущества – квартиры и ключей, но и получение денег в виде задатка или оплаты за определённый период. Здесь у вас есть выбор: получать деньги в наличной форме или в безналичном формате.

При внесении оплаты наличными лучше составить если не акт приема – передачи денег с указанием даты, суммы и подписей сторон, то хотя бы расписку с аналогичными реквизитами. В расписке также указываются паспортные данные сторон.

Для подтверждения факта оплаты в безналичной форме в качестве доказательств перевода денег выступают квитанции.

Наиболее щекотливым вопросом считается налогообложение при сдаче квартиры (комнаты) в аренду. Его мы осветим в следующей статье.

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