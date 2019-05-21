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Удивила мир: в Польше женщина родила шестерняшек!
По инф. rosbalt.ru   
21 Мая 2019 г.
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В Университетской больнице Кракова в Польше женщина родила шестерняшек. Врачи прооперировали ее на 29-й неделе беременности.

Удивила мир: в Польше женщина родила шестерняшек!

На свет появились четыре девочки и два мальчика. Каждый младенец весит примерно один килограмм. Малышей поместили в специальные инкубаторы для выхаживания недоношенных, сообщает Onet Wiadomości.

Это первый случай рождения сразу шестерых детей в Польше, уточнили в больнице. Шестерняшки рождаются в одном из 4,7 миллиарда случаев.

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По инф. rosbalt.ru

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